W ramach trasy po USA Jinjer mieli m.in. wziąć udział w zakrojonej na dużą skalę imprezie Knotfest Roadshow, agresja putinowskiej Rosji na Ukrainę spowodowała jednak, że muzycy tzw. modernmetalowej formacji z Gorłówki nieopodal Doniecka postanowili skupić się na ochronie własnych rodzin i kraju.

Warto w tym miejscu dodać, że od 2014 roku miasto, z którego pochodzi Jinjer, znajduje się pod kontrolą tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, którą rząd w Kijowie uznał za nielegalną. Większość członków Jinjer mieszka aktualnie, wraz z rodzinami, w Kijowie, z kolei Tatiana Shmayluk, wokalistka zespołu, przebywa obecnie w południowej Kalifornii ze swoim partnerem Aleksem Lopezem, perkusistą amerykańskiej deathcore'owej grupy Suicide Silence.

Z innych wieści z obozu Jinjer dowiadujemy się, że w obliczu humanitarnego kryzysu, jaki ma miejsce w jego ojczyźnie, basista Eugene Abdukhanov zrezygnował z regularnej pracy, by powołać do życia organizację charytatywną z pomocą dla ukraińskich żołnierzy i cywilów i wraz z przyjaciółmi utworzyć schronienie zapewniające zapasy wody i żywności dla ludzi wysiedlonych na skutek dziejącego się na naszych oczach brutalnego ataku na naszych wschodnich sąsiadów.

"Otrzymałem wiadomości od naszych rosyjskich fanów, którzy przepraszają i są temu wszystkiemu zdecydowanie przeciwni. Nie dotarła do mnie ani jedna wściekła wiadomość z Rosji, w której próbowano by to usprawiedliwiać" - o reakcji rosyjskich fanów Jinjer powiedział BBC News Abdukhanov.

W wcześniejszym nagraniu wideo basista Jinjer informował o sytuacji w Kijowie i wyraził wdzięczność za okazywaną solidarność.

"Po pierwsze, aktualnie wszyscy przebywamy w Kijowie i czujemy się stosunkowo bezpiecznie, na tyle, na ile jest to możliwe w tych mrocznych czasach. Po drugie, jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym fanom na całym świecie za okazywaną nam i naszemu krajowi solidarność oraz przeciwstawianie się barbarzyństwu wojny, którą 24 lutego rozpoczął tutaj, w Ukrainie, Putin" - powiedział Eugene Abdukhanov.