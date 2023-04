Ujawniono nazwiska artystów, którzy wystąpią dla Karola III. Są niespodzianki

Katy Perry, Lionel Riche, Andrea Bocelli, Freya Rigings, Alexis Ffrench, Bryn Terfel i grupa Take That. Ci artyści wystąpią na uroczystym koncercie koronacyjnym na zamku w Windsorze. Listę wykonawców ujawniła stacja BBC, zaznaczając przy tym, że są to jeszcze wszyscy wykonawcy, którzy zaśpiewają 7 maja dla uczczenia króla Karola III.

Król Karol III /Max Mumby/Indigo / Contributor /Getty Images