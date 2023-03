Negocjacje z Take That trwały kilka tygodni. Umowy udało się dopiąć w dużej mierze dzięki wokaliście Gary'emu Barlowowi. Jak donosi "Daily Mail", był on wielkim entuzjastą tego, by jego zespół był częścią fety związanej z koronacją króla Karola. Jednak, mimo próśb organizatorów koncertu, mało prawdopodobne jest, aby w tym przedsięwzięciu wziął udział Robbie Williams.

W pierwszej połowie lat 90. angielski zespół Take That swoimi balladami, a także tanecznymi piosenkami, jak "Back for good" i "Could it be magic", podbił cały świat. W 1995 r. z grupy odszedł Williams, a rok później nastąpił rozpad całej formacji. Boysband został reaktywowany bez udziału Williamsa w 2005 r. Piosenkarz powrócił jednak do zespołu na krótko, w latach 2010-2011, wspierając kolegów w nagraniu nowej płyty i biorąc udział w europejskiej trasie koncertowej. Od tamtej pory dołączał do grupy tylko z okazji pojedynczych występów.

Według nieoficjalnych informacji, do występu w Windsorze podczas koronacji udało się namówić także Lionela Richiego.

Gary Barlow i Take That wystąpią na koronacji Karola III

Dla lidera Take That, Gary'ego Barlowa, będzie to już drugi koncert dla głowy państwa. W 2012 r. brał udział w show na cześć diamentowego jubileuszu Elżbiety II w Pałacu Buckingham. Na tę okazję wspólnie z Andrew Lloyd Webberem skomponował piosenkę "Sing".

