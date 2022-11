Tymon Tymański ostro po wyroku w sprawie piosenki "Biały miś": Krzywdzicie niewinnych ludzi

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że autorami muzyki i tekstu do piosenki "Biały miś" są Jan Tarka i Janusz Kreft. Twierdzą oni, że utwór napisali w latach 60. Tym samym sąd oddalił racje Mirka Górskiego, który figurował jako autor w wielu źródłach, w tym w niektórych serwisach streamingowych.



"Biały miś" ma dwóch ojców. Wyrok w głośnej sprawie

Przygotowanie rozstrzygnięcia w tej sprawie trwało aż 7 lat. W tym czasie między innymi przesłuchiwano świadków i przeróżne nagrania. Sąd zamówił także kilka opinii biegłych, choćby z zakresu muzykologii, fonoskopii czy grafologii. Wyrok jest nieprawomocny i stronom przysługuje prawo do wniesienia apelacji do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - poinformował sędzia Łukasz Zioła, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Reklama

Po informacji o wyroku głos w tej sprawie na Facebooku zabrał wokalista i multiinstrumentalista Tymon Tymański. Przypomnijmy, że to on nagrał swoją wersję piosenki "Biały miś" na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego z 2004 r.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tymon & Transistors Biały miś

Sprawdź tekst piosenki "Biały miś" w serwisie Tekściory.pl!

"Po sprawie trwającej siedem lat Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok w sprawie praw autorskich do słów i muzyki słynnej piosenki 'Biały miś'.... I wydał wyrok błędny. Niesprawiedliwy. Wysoki Sądzie... Krzywdzicie niewinnych ludzi - prawdziwego twórcę piosenki, Mirka Górskiego z piskiego zespołu Dobosze, który napisał tę piosenkę dla swojej żony Marysi na początku lat 70., podczas pobytu w jednostce w Olsztynie. Przyznaliście prawa autorskie do tej piosenki oszustom... Którzy twierdzą, że napisali piosenkę w latach 60.... A na jedyny dowód mają dźwiękową pocztówkę, której wieku eksperci nie byli w stanie ustalić Brawo! Ale to nie koniec, będziemy szukać dobrego adwokata, który odkręci tę krzyczącą do nieba niesprawiedliwość. Wstydźcie się! Polska Temida jest najwyraźniej ślepa" - napisał Tymon Tymański.

Utwór nigdy nie został zarejestrowany w ZAiKS-ie - do tego potrzebny jest prawomocny wyrok sądu.

W czasie popularności disco polo swoje wersje tej piosenki nagrali liczni wykonawcy tego nurtu (m.in. zespół Top One). W 1991 r. "Białego misia" nagrała też grupa Big Cyc.



Wideo youtube

Wideo Biały Miś