Tymon Tymański z nominacją do nagrody Nike za powieść "Sclavus"

Tymon Tymański to znany kompozytor, autor piosenek oraz producent muzyczny. Założył takie zespoły Miłość, Kury, Tymon & The Transistors, czy Mu. W czasie swojej kariery napisał muzykę do filmu "Wesele" Wojciecha Smażowskiego oraz scenariusz do "Polskiego Gówna".

W grudniu 2021 roku, nakładem wydawnictwa Części Proste ukazała się powieść muzyka, pt. "Sclavus".

'W 'Sclavusie' Tymański opowiada historię jednej z najbarwniejszych grup artystycznych lat 80. XX wieku - trójmiejskiej Tranzytoryjnej Formacji Totart. Rozpoznaje i przywołuje jej artystycznych antenatów, opisuje happeningi i akcje, wciąga w świat własnych literackich fascynacji i muzycznych olśnień. Książki Tymańskiego nie należy jednak postrzegać jak kolejnej literackiej - zbiorowej i indywidualnej - biografii artystycznej. To pełnowartościowa beletrystyka, napisana brawurowo, z doskonałym czuciem i rozumieniem języka, pełna - także autoironicznego - poczucia humoru" - pisze o powieści wydawca.

Książka znalazła się wśród 20 nominacji. Finałowa siódemka zostanie wybrana na początku września. W październiku zwycięzca odbierze statuetkę NIKE oraz nagrodę finansową w postaci 100 tys. zł.

"Z przyjemnością zawiadamiam, że moja wyśmienita elukubracja pt. 'Sclavus', o której entuzjaści mówią - alternatywny 'Buszujący w zbożu' dla post-sowieckiej inteligencji - otrzymała nominację do Literackiej Nagrody Nike. Ha, myślę sobie... Teraz przynajmniej wszyscy będą musieli to przeczytać! Dziękuję za atencję" - zażartował na Facebooku Tymański.

Nagroda Nike 2022: pełna lista nominowanych

Anna Ciarkowska - "Dewocje", Wydawnictwo W.A.B.

Anna Cieplak - "Rozpływaj się", Wydawnictwo Literackie

Artur Domosławski - "Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana", Wydawnictwo Wielka Litera

Agnieszka Gajewska - "Stanisław Lem. Wypędzony z wysokiego zamku", Wydawnictwo Literackie

Magdalena Grzebałkowska - "Wojenka. O dzieciach, które dorosły za wcześnie", Wydawnictwo Agora

Jerzy Jarniewicz - "Mondo cane", Biuro Literackie

Justyna Kulikowska - "Gift z Podlasia", poezja

Joanna Ostrowska, Krytyka Polityczna - "Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej'

Edward Pasewicz - "Pulverkopf", Wydawnictwo Wielka Litera

Kira Pietrek - "Czeski zeszyt", Biuro Literackie

Maciej Płaza - "Golem", Wydawnictwo W.A.B.

Kacper Pobłocki - "Chamstwo", Wydawnictwo Czarne

Bartosz Sadulski - "Rzeszot", Wydawnictwo Książkowe Klimaty

Andrzej Stasiuk - "Przewóz", Wydawnictwo Czarne

Leszek Szaruga - "Mucha", Wydawnictwo Convivo

Agnieszka Szpila - "Heksy", Wydawnictwo W.A.B.

Tymon Tymański - "Sclavus", Wydawnictwo Części Proste

Marcin Wicha - "Kierunek zwiedzania", Wydawnictwo Karakter

Przemysław Wielgosz - "Gra w rasy", Wydawnictwo Karakter

Aleksandra Zbroja - "Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu", Wydawnictwo Agora

