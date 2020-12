TVP szykuje dokument o Krzysztofie Krawczyku. Kiedy premiera?

Jedną z atrakcji, jaką TVP szykuje dla swoich widzów na święta, jest premiera dokumentu "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie". Ta produkcja zadebiutuje 25 grudnia w telewizyjnej Jedynce. Piosenkarz udzielił twórcom filmu długich wywiadów, w produkcji wzięły też udział osoby z bliskiego kręgu Krawczyka.

Na Festiwalu w Opolu 2018 Krzysztof Krawczyk świętował swoje 55-lecie kariery AKPA

W dwugodzinnym filmie Michała Bandurskiego i Krystiana Kuczkowskiego wykorzystano wiele unikatowych nagrań i niepublikowanych materiałów archiwalnych, które chronologicznie przedstawiają życie Krzysztofa Krawczyka. Dokument przeplatany będzie intymnymi wyznaniami artysty.

Wspomnieniami na temat Krawczyka podzielą się też jego żona - Ewa Krawczyk, menedżer - Andrzej Kosmala, zaprzyjaźniony kompozytor - Ryszard Poznakowski, autor największych przebojów - Wojciech Trzciński, jak również przedstawiciele kolejnego muzycznego pokolenia - Andrzej Smolik i Andrzej Piaseczny.

W filmie pojawi się także wiele trudnych pytań: Dlaczego Krawczyk na początku lat 80. wyjechał z Polski, skoro był na szczycie? Ile kosztuje pogoń za marzeniami? Co pchnęło go do śpiewania disco polo?

Pierwotnie film miał dokumentować proces tworzenia nowego albumu Krawczyka, kamera miała mu też towarzyszyć podczas koncertów. "Wszystkie plany pokrzyżowała pandemia. Ze względów bezpieczeństwa, na wiele miesięcy Krzysztof musiał zamknąć się w domu, odwołano koncerty i zawieszono pracę nad płytą. Postanowiliśmy ten czas wykorzystać na przegląd bogatych archiwów Telewizji Polskiej" - wspomina w komunikacie prasowym Krystian Kuczkowski.

"Z Krzysztofem mogliśmy się spotkać dopiero w sierpniu 2020 roku. Zaprosił wówczas naszą ekipę do swojego domu pod Łodzią, gdzie spędziliśmy kilka dni. Wspólnie z żoną, Ewą stworzyli nam świetne warunki pracy i niezwykle życzliwą atmosferę" - wspomina Kuczkowski. Reżyser podkreśla, że udział w tym filmie to pierwsza i jedyna aktywność medialna Krawczyka w ostatnich miesiącach.