TVP odpowiada na zarzuty w sprawie Eurowizji Junior 2020: Promowanie rozwoju i dobra dzieci

W specjalnym komunikacie TVP postanowiła odnieść się do zarzutów Rady Programowej TVP, która sprzeciwiła się organizacji przez stację tegorocznej edycji Eurowizji Junior.

Viki Gabor i prezes TVP Jacek Kurski

Rada Programowa TVP miała przyjąć uchwałę, w której "zgłasza sprzeciw wobec kontynuowania przez TVP S.A. współpracy przy organizacji konkursu".

Powodem jest niezgodność formuły konkursu z artykułem 18. ustawy o radiofonii i telewizji, który mówi o ochronie nieletnich. "Ochrona ta nie powinna się sprowadzać wyłącznie do ograniczenia emisji treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój fizyczny, psychiczny i moralny dzieci i młodzieży, ale również powinna uwzględniać wpływ, jaki mają te programy na dzieci, które biorą w nich udział" - czytamy.



Przedstawiciele Rady Programowej mają spotkać się w tej sprawie z zarządem TVP, w którym zasiadają obecnie prezes Jacek Kurski i Mateusz Matyszkowicz.

W związku z tymi informacjami specjalny komunikat w tej sprawie wystosowała TVP.

"Naczelną zasadą jego organizacji jest promowanie kreatywnego rozwoju i dobra dzieci. Dla większości młodych uczestników jest on ponadto ogromną szansą do rozpoczęcia kariery wokalnej. Zgodnie z wyrażonymi w nim regułami dla małoletnich uczestników stwarza się i utrzymuje bezpieczne i moralnie odpowiednie środowisko oraz podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec brakowi komfortu dzieci ze względu na poziom ich umiejętności. Uczestników konkursu zachęca się do kreatywności, przyjaźni i wymiany doświadczeń kulturowych. Impreza odbywa się w duchu rozwijania wspólnoty, a aspekt rywalizacji jest zasadniczo ograniczany" - czytamy.

Viki Gabor podczas finału Eurowizja Junior 2019!

Przypomnijmy, że tegoroczna Eurowizja Junior zaplanowana jest na 29 listopada w Warszawie - to efekt wygranej Viki Gabor w ubiegłorocznym konkursie organizowanym w Gliwicach.

Na początku miesiąca organizatorzy Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2020 poinformowali, że wydarzenie odbędzie się w zmienionej formule przez pandemię koronawirusa. Całość będzie przypominać program "Eurowizja: Światło dla Europy", który został zorganizowany i wyemitowany 16 maja - zamiast odwołanego "dorosłego" Konkursu Piosenki Eurowizji.

Reprezentanci krajów biorących udział w konkursie (na razie udział potwierdziło 13 państw) swoje występy nagrają w studiu, a później zostaną one wyemitowane w trakcie konkursu. Ze studia w Warszawie TVP nada zarówno otwarcie koncertu, zapowiedzi prowadzących, jak i występy specjalne.