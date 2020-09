"Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020": Ala Tracz ostatnią finalistką

Znana z trzeciej edycji "The Voice Kids" Ala Tracz została ostatnią finalistką programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020".

Ala Tracz z "The Voice Kids" do "Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2020"

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat. W czterech odcinkach zmierzy się łącznie 21 młodych wokalistów.



Za nami trzeci półfinał "Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2020", w którym - jurorzy wskazali po jednym finaliście. Finał odbędzie się w najbliższą niedzielę (27 września) i to wówczas poznamy polskiego reprezentanta na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Przypomnijmy, że wydarzenie odbędzie się 29 listopada w Warszawie - to efekt wygranej Viki Gabor w ubiegłorocznym konkursie organizowanym w Gliwicach.

W każdym odcinku młodych wokalistów oceniał inny skład jury. W pierwszym odcinku decyzją Viki Gabor, Edyty Górniak i Piotra Rubika finalistką została Lena Marzec. Tydzień później Michał Wiśniewski, Cleo i Gromee zdecydowali, że w finale wystąpi Agata Serwin.

Uczestników trzeciego półfinału z piosenkami z bajek oceniali MaRina, Katarzyna Łaska oraz Dawid Kwiatkowski. To oni postanowili, że do finału awansuje Ala Tracz, która zaśpiewała "Kolorowy wiatr" z filmu "Pocahontas".

Młodą wokalistkę dobrze zna Dawid Kwiatkowski, który był jej trenerem w trzeciej edycji "The Voice Kids". W show TVP2 występowała także siostra Ali - Ola Tracz. Ala dotarła do samego finału, a Ola zakończyła przygodę z programem na etapie bitew.

Ala & Ola Tracz - Przed Nami Cały Świat (Official Video)

Ala & Ola Tracz - Przed Nami Cały Świat (Official Video)

Wideo