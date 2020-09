Eurowizja Junior 2020: Lena Marzec pierwszą finalistką

Tak jak w 2019 roku, reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2020 zostanie wybrany w telewizyjnej "Szansie na sukces". Znamy pierwszego finalistę.

Lena Marzec walczy o występ na Eurowizji Junior 2020 /TVP / Agencja FORUM

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat. W czterech odcinkach zmierzy się łącznie 21 młodych wokalistów.



Reklama

Pierwsze trzy będą półfinałami - jurorzy wskażą po jednym finaliście. Pierwszy odcinek został wyemitowany 6 września, kolejne zobaczymy 13 i 20 września. Finał odbędzie się 27 września.



W każdym odcinku młodych wokalistów oceni inny skład jury. Jurorami będą: Dawid Kwiatkowski, Marina Łuczenko-Szczęsna, Kasia Łaska, Cleo, Gromee, Michał Wiśniewski, Viki Gabor, Edyta Górniak i Piotr Rubik.

W niedzielę (6 września) ogłoszono, że Lena Marzec została pierwszym finalistą. Wykonała piosenkę "Andromeda" ( sprawdź ! ). "To była wielka przyjemność słuchać waszych wykonań, waszych interpretacji. Chciałam tylko przypomnieć, jeszcze raz, że każda chwila jest szansą na sukces" - skomentowała Edyta Górniak. Wyróżnienia otrzymały Aurelia Radecka i Amelia Karczewska.

Wideo Lena Marzec - ,,Andromeda" (Szansa na Sukces Eurowizja Junior 2020)

Kim jest Lena Marzec?

Szerszej publiczności dała się poznać w drugiej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchania wykonała utwór "Nobody’s Perfect" ( zobacz ! ). Fotele odwrócili wszyscy jurorzy. Lena wybrała drużynę Tomsona i Barona.



Dotarła do finału programu, gdzie zmierzyła się z Viki Gabor. Wtedy trenerzy zdecydowali, że do drugiej rundy przechodzi Gabor.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lena Marzec w "The Voice Kids" TVP

Marzec prowadzi również kanał na Youtubie, na którym publikuje covery znanych przebojów.