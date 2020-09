"Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2020": Agata Serwin drugą finalistką!

Tak jak w 2019 roku, przedstawiciel Polski na Eurowizji Junior 2020 zostanie wybrany w telewizyjnej "Szansie na sukces". Poznaliśmy już drugiego finalistę, który będzie starał się o reprezentowanie Polski podczas konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat. W czterech odcinkach zmierzy się łącznie 21 młodych wokalistów.



Pierwsze trzy będą półfinałami - jurorzy wskażą po jednym finaliście. Pierwszy odcinek został wyemitowany 6 września, kolejny zobaczymy 20 września. Finał odbędzie się 27 września.

W każdym odcinku młodych wokalistów oceni inny skład jury.

W pierwszym odcinku decyzją Viki Gabor, Edyty Górniak i Piotra Rubika finalistką została Lena Marzec.

Wykonała piosenkę "Andromeda". "To była wielka przyjemność słuchać waszych wykonań, waszych interpretacji. Chciałam tylko przypomnieć, jeszcze raz, że każda chwila jest szansą na sukces" - skomentowała Edyta Górniak.

13 września transmitowany był drugi odcinek "Szansy na Sukces". Tym razem w składzie jury znaleźli się: Michał Wiśniewski, Cleo i Gromee. Do ścisłego finału awansowała Agata Serwin, która zaśpiewała utwór "What Makes You Beautiful" z repertuaru One Direction.

