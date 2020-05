Ola i Ala Tracz z prezentują debiutancki singel. Posłuchaj "Przed nami cały świat"

Ola i Ala Tracz, które widzowie pamiętają z niesamowitych wokalnych popisów w "The Voice Kids", opublikowały swój debiutancki singel.

Ola i Ala Tracz wystąpiły w trzeciej edycji "The Voice Kids"

Ala i Ola Tracz pojawiły się w trzeciej edycji programu "The Voice Kids" i szturmem podbiły serca fanów.



Siostry, które zachwyciły jurorów swoimi występami podczas przesłuchań w ciemno, wybrały drużynę Dawida Kwiatkowskiego.



Teraz, kilka miesięcy po zakończeniu muzycznych zmagań w telewizji, wspólnie nagrały piosenkę.

W sieci jest już dostępny teledysk do utworu "Przed nami cały świat".

Ala & Ola Tracz - Przed Nami Cały Świat (Official Video)

Przypomnijmy, że w "The Voice Kids" wiele osób kibicowało siostrom i wróżyło im zwycięstwo. W czasie castingu w stronę Oli odwróciły się dwa fotele, natomiast występ Ali zachwycił wszystkich jurorów.

