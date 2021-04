TVP cenzuruje tęczowy makijaż Roksany Węgiel? Telewizja wydała oświadczenie

Wybuchło kolejne zamieszanie w programie TVP "Dance dance dance". Chodzi o tęczowy makijaż Roksany Węgiel.

Roksana Węgiel jest jedną z uczestniczek "Dance dance dance" AKPA

Reklama

W trzeciej odsłonie programu "Dance, Dance, Dance" występują w tanecznych parach Małgorzata Opczowska i Robert El Gendy (znani z "Pytania na śniadanie"), Marta Paszkin i Paweł Bodzianny ("Rolnik szuka żony"), Roksana Węgiel i jej przyjaciółka Oliwia Górniak, aktorka Anna Matysiak i Sebastian Karpiel-Bułecka (wokalista znany z grupy Future Folk), Olga Łasak z Pawłem Cieślakiem, a także influencerka Ola Nowak z kucharzem Damianem Kordasem.



Reklama

Uczestników oceniają Ida Nowakowska, Joanna Jędrzejczyk oraz Augustin Egurrola, który do programu przeniósł się z TVN, gdzie wcześniej był jurorem "Mam talent".



Wokół programu pojawia się wiele kontrowersji. Teraz nagrano odcinek, w którym Roksana Węgiel odtwarza teledysk do piosenki Sii "The Greatest". Utwór dedykowany jest ofiarom zamachu na gejowski klub w Orlando. Według doniesień, TVP planuje teraz poprawić wszystkie ujęcia, na których widać tęczowy makijaż młodej wokalistki.

Według ustaleń portalu pudelek.pl pracownicy produkcji dostali dokładne informacje, co zrobić z nagranymi scenami. "Jak wszyscy wiemy, Roksana w odcinku 7. tańczyła do piosenki 'The Greatest'. Zostało to zrealizowane tak, aby jak najwierniej oddać teledysk... Niektóre osoby z TVP dopatrzyły się jednak na twarzy Roksany symboli, których tam nie było.

Przechodząc do meritum, jakiekolwiek zdjęcia z planu, gdzie Roksana występuje z kolorowymi paskami na twarzy, albo muszą być wyczyszczone zupełnie, albo też zmienione na szarobure. Proszę o przekazanie tego również Roksanie, osobom od social mediów i fotografowi, który robi zdjęcia na planie oraz wszystkim osobom, które mają w zwyczaju publikować zdjęcia z planu na swoich prywatnych social mediach" - czytamy na stronie.



Instagram Post

Telewizja wystosowała odpowiedź na te doniesienia. "Program 'Dance Dance Dance' jest audycją o charakterze wyłącznie rozrywkowym, pozbawioną symboli, które mogą kojarzyć się z jakąkolwiek ideologią. Przedstawiciele TVP oraz firmy Rochstar - producenta wykonawczego - uznali, że stylizacja Roksany mogłaby wywołać niepotrzebną dla nieletniej osoby burzę medialną" - wyjaśnili.

Clip Sia The Greatest

"Rochstar, jako producent programu "Dance Dance Dance", stoi na stanowisku, że nie można włączać nieletnich wykonawców programu rozrywkowego w jakikolwiek spór światopoglądowy. Dlatego Rochstar uznał pomysł zmiany kolorów na twarzy wykonawczyni Roksany, które mogłyby wywołać niepotrzebną dla nieletniej osoby burzę medialną, za uzasadniony. Program "Dance Dance Dance" jest programem rozrywkowym, którego istotą jest działalność artystyczna i twórcza, a TVP jako zleceniodawca ma prawo do nadzoru produkcyjnego i udzielania wskazówek kolaudacyjnych w trakcie realizacji programu" - dodała dyrektor zarządzająca firmy Rochstar, Alicja Czarnecka-Suls.