"Dance Dance Dance": Roksana Węgiel doprowadzona do łez! Agustin Egurrola pod obstrzałem

W TVP2 ruszyła nowa edycja programu "Dance, Dance, Dance". W pierwszym odcinku Roksanę Węgiel do łez swoimi krytycznymi uwagami doprowadził juror Agustin Egurrola. O co poszło?

Roksana Węgiel zadebiutowała w "Dance, Dance, Dance" AKPA

W trzeciej odsłonie programu "Dance, Dance, Dance" występują w tanecznych parach Małgorzata Opczowska i Robert El Gendy (znani z "Pytania na śniadanie"), Marta Paszkin i Paweł Bodzianny ("Rolnik szuka żony"), Roksana Węgiel i jej przyjaciółka Oliwia Górniak, aktorka Anna Matysiak i Sebastian Karpiel-Bułecka (wokalista znany z grupy Future Folk), Olga Łasak z Pawłem Cieślakiem, a także influencerka Ola Nowak z kucharzem Damianem Kordasem.

Roksana Węgiel o opiece nad swoim bratem Tymkiem

Uczestników oceniają Ida Nowakowska, Joanna Jędrzejczyk oraz Augustin Egurrola, który do programu przeniósł się z TVN, gdzie wcześniej był jurorem "Mam talent".

To właśnie Egurrola nie szczędził krytycznych uwag 16-letniej Roksanie Węgiel, która w pierwszej części zebrała najwyższe noty.

"Twój taniec był nudny i szkolny" - stwierdził juror po drugim występie. "Uważam, że duet był dużo lepszy niż solówka. Tam było więcej dynamiki, a ten wykon był nudny i szkolny. Nie było tego kontrastu, wszystko było płaskie i to chodzenie zabiło całą siłę, która była na początku. Ten program to szkoła życia" - dodał Egurrola.

Instagram Post

Młoda wokalistka po tych uwagach nie kryła łez.

Joanna Jędrzejczyk skomentowała, że dla piosenkarki ta opinia była to "jak strzelenie z lasso". Ida Nowakowska nawet pokłóciła się o ten występ z Agustinem Egurrolą. Widzowie i internauci w komentarzach wzięli Roksanę w obronę, uznając, że juror przesadził ze swoimi uwagami.

Roksana Węgiel i Oliwia Górniak - "Intoxicated" | Dance Dance Dance Poland 3

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", Roksana Węgiel została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym. Eurowizję Junior 2018 wygrała z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ).



W czerwcu 2019 roku ukazała się płyta wokalistki pt. "Roksana Węgiel". Od tego czasu jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie ( zobacz! ).