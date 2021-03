Roksana Węgiel pokazała za dużo? "Zbyt idealna"

Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Teraz sprawdzi się również jako tancerka w programie "Dance, dance, dance". Pokazała zdjęcie z sali treningowej, a fani nie mogli wyjść z podziwu.

Roksana Węgiel to popularna polska wokalistka młodego pokolenia / Mieszko Piętka / AKPA

W tym roku fani będą mogli oglądać Roksanę Węgiel w programie TVP2 "Dance, dance, dance".

"Produkcja programu jest zachwycona z angażu Roksany. Bardzo im na niej zależało. Ona ma wierne grono fanów, które na pewno ruszy przed telewizory i podniesie słupki oglądalności" - zdradził informator w rozmowie z "Faktem".



Nastolatka ma już pierwsze treningi za sobą. "Ona zgodziła się na ten program, bo chce podnieść swoje umiejętności taneczne, które później wykorzysta na swoich koncertach. Jest na dobrej drodze by dojść w programie bardzo daleko" - mówi informator.



Na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie z sali treningowej. Pozuje na nim w stroju odsłaniającym dekolt, co zwróciło uwagę internautów.



"Wszystkiego najlepszego kobietki! Każdej z Was życzę dużo miłości do samej siebie!" - napisała młoda wokalistka pod zdjęciem z okazji Dnia Kobiet.



W komentarzach posypały się komplementy. "Idealna dziewczyna nie ist...", "Yep, Roksana Węgiel ma już 16 lat", "Roxie pozamiatałaś ja zaraz mowę stracę zbyt idealna", "Jak można być tak ładnym" - pisali fani (pisownia oryginalna).



Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", Roksana Węgiel została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym. Eurowizję Junior 2018 wygrała z piosenką "Anyone I Want to Be".



W czerwcu 2019 roku ukazała się płyta wokalistki pt. "Roksana Węgiel". Od tego czasu jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie.



