"Dźwięk został specjalnie zremasterowany, aby dostarczyć jeszcze lepszych wrażeń muzycznych. Warto zaznaczyć, że wszystkie egzemplarze będą ręcznie ponumerowane, a ich dostępność jest limitowana, więc nie przewidujemy wznowienia w tej wersji" - zapowiedziała wytwórnia Metal Mind, odpowiedzialna za wypuszczenie "Dorosłych dzieci" na czerwonym winylu.

Wydany w 1983 roku debiutancki album Turbo zawiera największy przebój zespołu - tytułową balladę "Dorosłe dzieci", jeden z najważniejszych utworów polskiego rocka lat 80. Autorem słów jest zmarły w maju 2011 roku Andrzej Sobczak, który napisał większość tekstów na płytę "Dorosłe dzieci".

- Myślę, że grałem go ["Dorosłe dzieci"] z tysiąc razy. Ale nie mam dość tego utworu. Bardzo go lubię i lubię go grać. Od razu czuję się jak małolat. Czuję atmosferę tamtych lat, lat 80. To w końcu mój największy przebój - mówił Interii Wojciech Hoffmann , gitarzysta i obecny lider Turbo, autor muzyki do utworu "Dorosłe dzieci".

- Nikt z nas nie spodziewał się, że będzie to aż taki hicior. Do dzisiaj uważam, że to będzie parę innych utworów. No ale nie ja jestem od tego i tak publiczność wybrała - opowiada nam Grzegorz Kupczyk , który śpiewał w Turbo w latach 1982-89 i 1996-2007.

- Pamiętam moment, gdy byliśmy na wakacjach z Wojtkiem Aniołą [ówczesny perkusista Turbo] z rodzinami w Mrzeżynie. Idąc portem, ze wszystkich statków wojskowych, jakie tam stały, huczały "Dorosłe dzieci" . Ja już wtedy byłem w szoku i pytałem, co się dzieje. Przyszliśmy do domu, włączyliśmy listę przebojów Trójki. Czekamy, czekamy, nie ma, nie ma. Pomyślałem, żeśmy wylecieli, ale nagle Niedźwiedź [Marek Niedźwiecki] się odzywa: "Różnica głosów między trzecią a drugą piosenką - 30 głosów, a między drugą a pierwszą - 130. Proszę państwa, ogromny sukces, gratulacje, zespół Turbo - pierwsze miejsce, 'Dorosłe dzieci'". Tak się stało, że właściwie minęło ponad 40 lat, a ten utwór cały czas, jak to się po poznańsku mówi, śmiga ostro - wspomina Kupczyk.

Na płycie znalazły się również takie utwory, jak m.in. "Szalony Ikar", "Toczy się po linie" i "Mówili kiedyś".

Album "Dorosłe dzieci" nagrali Grzegorz Kupczyk (wokal), Wojciech Hoffmann (gitara), Andrzej Łysów (gitara), Piotr Przybylski (bas) i Wojciech Anioła (perkusja). W obecnym składzie Turbo występuje już tylko Hoffmann, absolutny lider poznańskiej legendy heavy metalu.