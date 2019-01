Trzecie uderzenie Warfist (nowa płyta "Grünberger")

Black / thrashmetalowcy z zielonogórskiego Warfist szykują się do premiery trzeciego albumu.

Warfist przed premierą

"Grünberger" (z niem. Zielona Góra) zarejestrowano we wrześniu 2018 roku pod okiem Piorta Zubko. Miks i mastering we własnym Heavy Gear Studio wykonał Mariusz Konieczny, grający na basie wokalista deathmetalowego Hellspawn z Wielunia.

Autorem okładki jest Maciej Kamuda.

Jak informuje Godz Ov War Production, wydawca Warfist, pod względem poruszanej tematyki, "Grünberger" jest albumem konceptualnym opowiadającym o mrocznych wydarzeniach z historii Zielonej Góry.



Nowa płyta duetu tworzonego przez Pavulona (perkusja) i Miha (gitara / wokal) ujrzy światło dzienne 27 lutego w wersji CD.



Z premierową kompozycją "Death By The Cleansing Fire" Warfist możecie się zapoznać poniżej:

Wideo WARFIST - Death by the Cleansing Fire (2019) Godz ov War Productions - PROMO/LYRIC VIDEO

Oto lista utworów albumu "Grünberger":

1. "Black Army"

2. "The Chapel Of Death"

3. "Feasting On Dead Bodies"

4. "The Burning Flames Of Ignorance"

5. "Slay, Swive And Devour"

6. "The Punishment"

7. "Death By The Cleansing Fire"

8. "Grunberger (Drinking With The Devil)"

9. "March Of Death"

10. "Atrocious Saviour".