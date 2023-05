Trudno powstrzymać wzruszenie! Nagranie Shakiry z synami podbija sieć!

Cały świat żył ostatnio doniesieniami na temat rozstania Shakiry i Gerarda Pique, ale piosenkarce udało się całą negatywną energię zamienić w wielki muzyczny sukces.

Kiedy razem z Bizarrap opublikowała utwór "Music Sessions Vol.53" fani i dziennikarze oniemieli z wrażenia.

"Jestem warta więcej niż dwie 22-latki. Wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio" - śpiewała Shakira do Pique, który związał się z 22-letnią Clarą Chią Marti.

Reklama

Do tej pory piosenka została przesłuchana na YouTube ponad 544 miliony razy.

"Stworzenie tej piosenki było dla mnie bardzo ważne. To było zdrowe ujście dla moich emocji. Kiedy opublikowaliśmy ten utwór, nie miałam poczucia, że mam fanów. Miałam już siostrzeństwo kobiet, które przeszły przez to samo co ja, które czują to, co ja, które musiały tolerować tyle g***a co ja" - mówiła później w wywiadzie Shakira.

Wideo Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Shakira i "Acróstico". Gwiazda nagrała piosenkę ze swoimi synami

Murem za matką stali jej synowie - Milan i Sasha, którzy podobno nie przepadają za nową partnerką ich ojca. Shakira wywalczyła w końcu z Gerardem Pique, aby mogła wyprowadzić się z chłopcami do Miami.

W sieci właśnie pojawił się nowy utwór piosenkarki, który napisała właśnie z nimi.

"W tym roku Milan napisał piosenki, przy których płakałam ze wzruszenia, a Sasha godzinami siedział przy pianinie, odkrywając swój głos" - zdradziła Shakira.

Piosenkarka dodaje, że to właśnie chłopcy poprosili ją, o wspólne wykonanie piosenki.



"Obaj pracowali u mojego boku w studiu i po usłyszeniu tej dedykowanej im piosenki, poprosili mnie o udział. Czuli to i zinterpretowali sami i dla siebie, z pasją i wyczuciem osób, które muzykę noszą w sobie. Milan i Sasha, jak miło patrzeć, jak rozwijają skrzydła, by zacząć realizować swoje marzenia!" - mówi.

Zobaczcie teledysk do piosenki "Acróstico":

Clip Shakira Acróstico

Zobacz też:

Shakira wyprowadza się z Barcelony. Zamieszka w USA

Apeluje do mediów ws. synów. "Błagam"