Trójka: Co dalej z audytem Listy Przebojów Programu Trzeciego?

Zamieszanie wokół głosowania na Listę Przebojów Programu Trzeciego doprowadziło do gigantycznego konfliktu wokół rozgłośni. Okazało się, że stacja prowadzi obecnie audyt w tej sprawie.

Zamieszanie rozpoczęło się w połowie maja, gdy utwór Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" znalazł się w piątek (15 maja) na szczycie listy przebojów.



Muzyk w utworze przywołuje wydarzenie, które głośnym echem odbiło się w całym kraju ( sprawdź tekst utworu! ). 10 kwietnia prezes PiS, Jarosław Kaczyński wraz z kilkuosobową delegacją udał się na cmentarz, by upamiętnić rocznicę katastrofy w Smoleńsku. Choć argumentowano, że polityk "nie był tam jako osoba prywatna, tylko był w delegacji, która była częścią uroczystości państwowych", sprawa zbulwersowała wielu Polaków.

Ówczesny dyrektor Tomasz Kowalczewski zarzucił prowadzącemu Listę Markowi Niedźwieckiemu złamanie regulaminu i zafałszowanie wyników głosowania.

W wyniku afery z radia odeszło kilkanaście osób, w tym m.in.: Piotr Metz, Piotr Stelmach, Marcin Kydryński, Hirek Wrona, Agnieszka Obszańska, Piotr Kaczkowski, Michał Olszański, Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk oraz Marek Niedźwiecki. O zawieszeniu współpracy z radiem poinformowali również m.in. zespół Organek, Dawid Podsiadło, Katarzyna Nosowska oraz Krzysztof "Grabaż" Grabowski, oświadczając, że nie życzą sobie, by ich piosenki były grane na antenie Programu III Polskiego Radia.



25 maja Tomasza Kowalczewskiego na stanowisku dyrektora i redaktora naczelnego Trójki zastąpił Kuba Strzyczkowski.

Swój powrót do stacji ogłosili m.in. Piotr Baron, Piotr Stelmach, Piotr Metz i Patrycjusz Wyżga.

Tomasz Kowalczewski jeszcze jako dyrektor Trójki zapowiedział audyt Listy Przebojów.



"Niepotrzebny jest żaden audyt. Potrzebny jest odporny na boty i inicjatywy hakerskie sprawny program komputerowy. To dotyczy wszystkich nadawców, tylko się tym nie chwalą. I tyle na ten temat, to jest cała tajemnica tak zwanych manipulacji - nie ma programów odpornych na ataki hakerskie. Spróbujemy stworzyć system, który będzie trudny do złamania" - mówił w rozmowie z PAP Kuba Strzyczkowski.

Serwis Wirtualnemedia.pl sprawdził, co dalej z audytem. Odpowiedź nadesłała Monika Kuś z biura zarządu Polskiego Radia.

"Audyt jest przeprowadzany. Do momentu jego zakończenia - ze względu na procedury - nie możemy udzielać informacji na ten temat" - stwierdziła.

Zapytany o komentarz Kuba Strzyczkowski odpowiedział: "Jeżeli Polskie Radio odpowiada, że audyt jest przeprowadzany, to znaczy, że tak jest. W takim razie potwierdzam. Rozmawiałem z kolegami na temat programu komputerowego, musi on zostać uszczelniony, aby nie był narażony na ataki hakerskie. Natomiast bardzo dobrze, że Polskie Radio przeprowadza audyt, bardzo się z tego cieszę".

Na oficjalnej stronie Trójki widnieje wciąż notowanie Listy nr 1999 z 22 maja. Miejsce pierwsze zajmuje Kazik z piosenką "Twój ból jest lepszy niż mój".

Marek Niedźwiecki został przeproszony na antenie przez Kubę Strzyczkowskiego. Dziennikarz wciąż czeka jednak na przeprosiny ze strony Tomasza Kowalczewskiego, prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej i Telewizji Polskiej.