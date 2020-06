"W tonacji Słuchaczy Trójki": Niecodzienna audycja Piotra Stelmacha

Na antenie radiowej Trójki pojawiła się nowa audycja. Została stworzona przez słuchaczy.

Piotr Stelmach wrócił na antenę Trójki /Adam Burakowski /East News

Niecodzienną audycję poprowadził Piotr Stelmach.

Stelmach wrócił na antenę Trójki po zmianie dyrektora. Przypomnijmy, że afera w radiowej Trójce wybuchła po tym, jak władze stacji zdecydowały o anulowaniu 1998. notowania Listy Przebojów, które wygrał Kazik z piosenką "Twój ból jest lepszy niż mój".

W wyniku afery z radia odeszło kilkanaście osób, w tym m.in.: Piotr Metz, Piotr Stelmach, Agnieszka Obszańska, Piotr Kaczkowski, Michał Olszański, Agnieszka Szydłowska, Marcin Kydryński, Katarzyna Stoparczyk oraz prowadzący Listy Przebojów - Marek Niedźwiecki, którego były już dyrektor Programu Trzeciego Polskiego Radia oskarżył o oszustwo i manipulację wynikami.

Byłego dyrektora - Tomasza Kowalczewskiego - zastąpił Kuba Strzyczkowski.

W poniedziałek (1 czerwca) zamiast tradycyjnego "W Tonacji Trójki" pojawiła się audycja stworzona przez słuchaczy. "Mam propozycję. Ułóżmy jutrzejszą 'Tonację' razem. Nie w formie koncertu życzeń i pozdrowień od Iksa dla Igreka, ale w formie mocnego muzycznego kontentu. Preferuję nie-przeboje" - napisał dzień wcześniej Piotr Stelmach.

"Piękna i pozytywna reakcja. Kminię teraz, jak z tej reakcji zrobić solidne radiowe papu o wysokiej wartości odżywczej. Jeszcze raz dziękuję za taki odzew, bo o ile my z tych odłamków próbujemy zbudować, cytując zespół Frele, 'dom, do którego nie ma wstępu żadne zło', to mam wrażenie, że Wy strzeżecie tej budowy dzień i noc" - podziękował w kolejnym poście.

Słuchacze byli zachwyceni pomysłem prowadzącego. "Dziękuję, że Pan jest", "Zdecydowanie za szybko zleciało. Nie ma Pan tam czasem w grafiku jakiejś pół dniówki?", "Panie Piotrze, bardzo dziękuję za piękną muzykę i powrót, te emocje, drżące głosy" - pisali słuchacze.