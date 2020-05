Trójka: Mariusz Owczarek nowym dyrektorem muzycznym. Kto wraca do stacji?

Nowym dyrektorem muzycznym Programu III Polskiego Radia został Mariusz Owczarek, który poprowadzi też specjalne wydanie Listy Przebojów. Nowy dyrektor i redaktor naczelny Kuba Strzyczkowski namówił do powrotu dziennikarzy, którzy w ostatnim czasie ogłosili swoje odejście.

Mariusz Owczarek został nowym dyrektorem muzycznym Trójki /Adam Burakowski / Reporter

Kuba Strzyczkowski na stanowisku dyrektora Trójki zastąpił Tomasza Kowalczewskiego, który anteną kierował od listopada 2019 roku.

Reklama

Afera w radiowej Trójce wybuchła po tym, jak władze stacji zdecydowały o anulowaniu 1998. notowania Listy Przebojów, które wygrał Kazik z piosenką "Twój ból jest lepszy niż mój" ( posłuchaj! ).

W wyniku afery z radia odeszło kilkanaście osób, w tym m.in.: Piotr Metz, Piotr Stelmach, Agnieszka Obszańska, Piotr Kaczkowski, Michał Olszański, Agnieszka Szydłowska, Marcin Kydryński, Katarzyna Stoparczyk oraz prowadzący Listy Przebojów - Marek Niedźwiecki, którego były już dyrektor Programu Trzeciego Polskiego Radia oskarżył o oszustwo i manipulację wynikami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kazik: Czy ktoś myślał, że takie zachowanie będzie niezauważone? RMF

Na początku marca ze stacją pożegnali się m.in. Anna Gacek, Wojciech Mann, Jan Chojnacki, Gaba Kulka, Wojciech Waglewski i jego syn Bartosz "Fisz" Waglewski oraz Jan Młynarski.



Skrzyczkowski potwierdził, że na antenę Trójki wracają Marcin Łukawski, Krystian Hanke, Tomasz Rożek (współtworzący poranne wydanie "Zapraszamy do Trójki") oraz Patrycjusz Wyżga i Piotr Stelmach. Nowy dyrektor namawia też do powrotu Marka Niedźwieckiego.



Teraz do grona dziennikarzy wracających do Trójki dołączyli również m.in. Piotr Metz, Bartosz Gil, Łukasz Szwed. Stanowisko dyrektora muzycznego obejmie Mariusz Owczarek, związany ze stacją od 1997 r. Jego poprzednikiem był Piotr Metz.

"To będzie miły dzień, dzień pierwszych powrotów. Mamy na ten dzień trochę inną ramówkę" - zapowiada Kuba Skrzyczkowski w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.

W czwartek (28 maja) gospodarzem "Zapraszamy do Trójki" (godz. 6-10) będzie Marcin Łukawski, potem swój muzyczny program poprowadzi Piotr Stelmach (godz. 10-13). Kolejne audycje to "Powtórka z rozrywki" (Łukasz Szwed), "Tonacja Trójki" (Piotr Metz) i "Zapraszamy do Trójki" (Mariusz Owczarek).

Ten ostatni w piątek (29 maja) poprowadzi specjalne notowanie Listy Przebojów Trójki (numer 1999 i 1/3).



"To nie będzie 'regularne' notowanie. Mariusz zaprezentuje słuchaczom sporo wspomnień i przebojów z poprzednich list, będzie też dużo propozycji muzycznych z 'poczekalni'" - podkreśla Kuba Strzyczkowski.

Do Trójki wraca także, zawieszony po wydaniu Listy Przebojów z 15 maja, Bartosz Gil. To on odpowiadał za notowanie i jego obarczono winą za rzekome manipulacje. Gil jest w tej chwili na zwolnieniu lekarskim, gdy mu się skończy, wróci do pracy.