Ponad milion złotych na Radio Nowy Świat. "Nie tworzymy Trójki 2.0"

Założone przez byłych dziennikarzy Trójki Radio Nowy Świat zebrało już ponad milion złotych na działalność. Magdalena Jethon, redaktor naczelna rozgłośni, skomentowała plany nowej stacji.

Magda Jethon została redaktor naczelną Radia Nowy Świat /Artur Hojny /East News

Pomysł stworzenia nowego radia powstał po fali odejść z Polskiego Radia.

W marcu 2020 roku po 19 latach ze stacją pożegnała się Anna Gacek. Za Gacek stanęli zarówno słuchacze, jak i jej koledzy z radia. W ramach solidarności Wojciech Mann poinformował, że nie będzie prowadził "W tonacji Trójki". Ostatecznie Mann zrezygnował z pracy w Polskim Radiu po 55 latach.

Z Trójką pożegnali się także: Gabriela Kulka, Jan Chojnacki, Wojciech Waglewski i jego syn Bartek "Fisz" Waglewski oraz Jan Młynarski.



Dziennikarze postanowili uruchomić własną stację - Radio Nowy Świat - za sprawą słuchaczy skupionych w grupie Ratujmy Trójkę. Powstała spółka "Ratujmy Trójkę" Sp. z o.o., której udziałowcami są m.in.: Magda Jethon, Jan Chojnacki, Piotr Jedliński i Wojciech Mann.

W jednym z serwisów crowdfundingowych rozpoczęto zbiórkę, za pośrednictwem której planowano zebrać fundusze potrzebne do uruchomienia stacji. Udziałowcy szacowali, że miesięcznie potrzebne będzie 250 tys. zł. Do tej pory udało im się zebrać ponad milion złotych. To rekord, jeśli wziąć pod uwagę tempo, w historii zbiórek na projekty medialne.

Według doniesień, na antenie ma pojawić się m.in. nowy, ciekawy format - "Mistrzowie grają w Nowym Świecie", w którym goście (m.in. Michał Rusinek) będą jednorazowo prezentować własną playlistę.

Pojawiają się podejrzenia, że skład nowego radia zasilą dziennikarze, którzy w ostatnim tygodniu pożegnali się z Polskim Radiem. Magda Jethon zapowiedziała, że nowe ogłoszenia pojawią się w najbliższy weekend. "Wyłania się nadzieja na to, że osoby opuszczające Myśliwiecką (tam znajduje się siedziba Programu III Polskiego Radia - przyp. red.) dołączą do naszego zespołu. Proszę jednak pamiętać, że nie jesteśmy stroną stawiającą warunki. Każdy z dziennikarzy Trójki to osobna historia i bagaż doświadczeń; niektórzy mają pomysły na podjęcie samodzielnych działań, inni w rozżaleniu myślą o porzuceniu dziennikarstwa. Spoglądamy w kierunku Myśliwieckiej z wyjątkową wrażliwością, ale nasze drzwi są otwarte dla wielu znakomitych dziennikarzy spoza tego grona" - skomentowała Jethon.

Redaktor naczelna Radia Nowy Świat twierdzi, że sukces zbiórki wynika z faktu, że "do współpracy przystąpiły osoby gwarantujące stworzenie dobrego radia". "Choć w pewnym sensie komercyjnego - to czerpiącego wzorce z czasów świetności publicznego medium z misją. Wydarzenia w Trójce z pewnością mają wpływ na naszą sytuację, ale nie są i nigdy nie będą motorem napędowym naszego przedsięwzięcia. Nie tworzymy Trójki w wersji 2.0, tylko zupełnie Nowy Świat" - skomentowała w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

Nowa stacja ma wystartować w czerwcu bieżącego roku.