Polka dużo wcześniej opisywała swój występ jako widowisko łączące dynamiczne efekty wizualne i imponującą choreografię taneczną. Pieczołowicie przygotowywała się do wymagającego show przez wiele miesięcy, w rozmowie z Interią przyznając, że śpi po cztery godziny na dobę! Czy wielogodzinne treningi taneczne oraz wokalne i dopinanie efektów specjalnych na ostatni guzik opłaciło się?

Justyna Steczkowska rozpoczęła swój występ niezwykle mocnym akcentem - odtworzyła kultową pozę, którą zakończyła eurowizyjne show z utworem "Sama" w 1995 r. Była to swoista klamra na cześć jubileuszu, który obchodzi polska diwa.

Występ był połączeniem wszystkich czterech żywiołów - ziemi, wody, ognia i powietrza. Artystka rozpoczęła show w wirze wody, dookoła niej wyświetlały się wizualizacje fali i oceanu. Kamery pokazały piękne ujęcie z góry na Justynę i jej tancerzy. Następnie przenieśliśmy się do żywiołu ognia, aby chwilę później dotrzeć do ziemi. Na końcu pojawił się wielki smok, który wręcz porwał Justynę w przestworza.

Trzyminutowy performance obejmował skomplikowane akrobacje i zjawiskowe popisy wokalne, a nawet fragment gry na skrzypcach. Momentem kulminacyjnym było podczepienie artystki do specjalnych lin, dzięki którym mogła unieść się kilka metrów nad scenę. Reprezentantka Polski wielokrotnie podkreślała, że jest to najważniejszy element jej występu. Zaraz po nim pobiegła z powrotem do swoich tancerzy, aby wyśpiewać w niebogłosy słowiańskie agmy.