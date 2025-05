Dzień przed półfinałem Justyna Steczkowska odbyła dwie próby generalne. Pierwsza z nich zarezerwowana była dla dziennikarzy z akredytacjami prasowymi z przeróżnych krajów, którzy śledzą na bieżąco to, co dzieje się w Bazylei. "Z uwagi na obostrzenia dla Centrum Prasowego dziennikarze nie mogli nagrywać i fotografować występów w trakcie próby prasowej" - czytamy w Dzienniku Eurowizyjnym.

Marek Sierocki , jeden z najbardziej znanych dziennikarzy muzycznych w Polsce, a także komentator Eurowizji w latach 2021-2023, w rozmowie z Plejadą skomentował występ naszej reprezentantki. Prezenter przyznał, że nie ma wątpliwości, co do tego, że Steczkowska znajdzie się w ścisłym finale rywalizacji.

"Wizualizacje i efekty specjalne są na wysokim poziomie. Od lat oglądam Eurowizję nie tylko dla muzyki, ale też dla tego show. Ten konkurs od lat wyznacza trendy w produkcjach telewizyjnych i myślę, że w tym roku też tak będzie. A Justyny występ? To, co wyciekło do sieci, to naprawdę coś fantastycznego" - podsumował dla Plejady.