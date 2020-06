Piotr Metz i Piotr Baron wracają do Trójki. Co jeszcze się zmieniło?

Po zmianie dyrektora stacji następuje "odbudowa Trójki". Kolejni dziennikarze wracają na antenę.

Piotr Metz postanowił wrócić do Trójki /Bartosz Krupa /East News

Przypomnijmy, że afera w radiowej Trójce wybuchła po tym, jak władze stacji zdecydowały o anulowaniu 1998. notowania Listy Przebojów, które wygrał Kazik z piosenką "Twój ból jest lepszy niż mój".

W wyniku afery z radia odeszło kilkanaście osób, w tym m.in.: Piotr Metz, Piotr Stelmach, Agnieszka Obszańska, Piotr Kaczkowski, Michał Olszański, Agnieszka Szydłowska, Marcin Kydryński, Katarzyna Stoparczyk oraz prowadzący Listy Przebojów - Marek Niedźwiecki, którego były już dyrektor Programu Trzeciego Polskiego Radia oskarżył o oszustwo i manipulację wynikami.

Byłego dyrektora - Tomasza Kowalczewskiego - zastąpił Kuba Strzyczkowski.

W ostatnich dniach maja na antenę wrócił Piotr Stelmach. Teraz powrót ogłosili m.in. Piotr Metz (były dyrektor muzyczny Trójki), Piotr Baron oraz Patrycjusz Wyżga.



Wyżga poprowadził w poniedziałek (1 czerwca) audycję "Zapraszamy do Trójki". "Zaczynamy coś nowego, ale ten nowy czas zacząć muszę i chcę od przeszłości, od tego, co w naszym radiowym świecie wydarzył się w ciągu kilku ostatnich dni. A najważniejsze co się wydarzyło - to państwa wsparcie, chcę więc zacząć od podziękowań. To państwo jesteście architektami tej sytuacji" - powiedział.

"Nikt oprócz nowego dyrektora Trójki nie przeprosił Marka, Bartka i Haliny. Wierzę w ich uczciwość, wierzę w wyjaśnienia Bartka, lista była przygotowana w pełni rzetelnie. Zostaję na Myśliwieckiej także po to, by o tym głośno mówić i przypominać" - dodał. Powiedział również, że rusza z Kubą Strzyczkowskim wspólnie w rejs, przez wszystkie "mielizny, ostre skały i niejeden sztorm". "Jeśli będzie trzeba, złapię za wiosła. Nie będzie innego wyjścia: szalupy ratunkowej na tym okręcie nie widzę" - zapewnił.

Nową szefową publicystyki w Trójce została Sylwia Hejj, na antenę ma wrócić też Beata Michniewicz, prowadząca "Salonu politycznego Trójki". Z kolei w następną środę (3 czerwca) Piotr Baron poprowadzi swoją audycję "3 wymiary gitary".

Akcję protestacyjną zakończyli również członkowie "Ratujmy Trójkę". Samochód ze zmieniającymi się hasłami protestacyjnymi został ustawiony przed siedzibą radia w marcu po odejściu Anny Gacek i Wojciecha Manna. "Uważam, że sens trzymania tego samochodu się skończył. Pan Kuba Strzyczkowski został dyrektorem Trójki, wracają starzy dziennikarze. Nie wiem, czy Trójka jest uratowana, ale wszystko idzie w jak najlepszym kierunku" - mówił jeden z inicjatorów, Piotr Jedliński.