Trivium z albumem "In The Court Of The Dragon". Kiedy premiera?

Płyta "In The Court Of The Dragon" zarejestrowano, wyprodukowano i zmiksowano pod okiem Josha Wilbura. Sesja nagraniowa odbyła się w już jesienią 2020 roku na Full Sail University w rodzimym Orlando na Florydzie.

Na okładce znajdziemy - stylizowany na dzieła Caravaggio i Gentileschi - olejny obraz autorstwa francuskiego artysty Mathieu Nozieresa.

Nowa płyta Amerykanów trafi na rynek 8 października nakładem nowojorskiej Roadrunner Records. Przypomnijmy, że Trivium zagrają 13 grudnia w warszawskiej Stodole w towarzystwie m.in. Niemców z Heaven Shall Burn.

"What The Dead Man Say", poprzedni album Trivuim, miał swą premierę pod koniec kwietnia 2020 roku.

Z opublikowanym właśnie teledyskiem do premierowej kompozycji "Feast Of Fire" Trivium możecie się zapoznać poniżej:

Clip Trivium Feast of Fire

Nie zapomnijcie też sprawdzić wypuszczonego w lipcu wideoklipu do tytułowego utworu z longplaya "In The Court Of The Dragon", do którego intro skomponował Ihsahn z norweskiego Emperor:

Clip Trivium In The Court Of The Dragon

Oto program albumu "In The Court Of The Dragon":

1. "X"

2. "In The Court Of The Dragon"

3. "Like A Sword Over Damocles"

4. "Feast Of Fire"

5. "A Crisis Of Revelation"

6. "The Shadow Of The Abattoir"

7. "No Way Back Just Through"

8. "Fall Into Your Hands"

9. "From Dawn To Decadence"

10. "The Phalanx".