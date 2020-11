Trivium zagra w Polsce. Koncert w 2021 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W grudniu 2021 roku wystąpi w Warszawie amerykańska grupa Trivium.

Liderem Trivium jest Matt Heafy /Gina Wetzler/Redferns /Getty Images

Florydzki zespół z pogranicza metalcore'u i thrash / heavy metalu odwiedzi Polskę w towarzystwie Niemców z Heaven Shall Burn, których mieszanka metalcore'a z melodyjnym death metalem cieszy się od lat niesłabnącą popularnością.

U boku Trivium i Heaven Shall Burn zobaczymy także dwóch gości specjalnych: brytyjską progmetalową formację Tesseract oraz Fit For An Autopsy, deathcore'owców z New Jersey.



Koncert organizowany przez Knock Out Productions odbędzie się 13 grudnia 2021 roku w warszawskiej Stodole.



Bilety dostępne są w cenie 198-210 zł (miejsca stojące) i 219-240 zł (miejsca siedzące).

"What The Dead Men Say", ostatnia studyjna płyta Trivium, miała swą premierę pod koniec kwietnia nakładem nowojorskiej Roadrunner Records.



Teledysk do tytułowej kompozycji z albumu "What The Dead Men Say" Trivium możecie zobaczyć poniżej: