Trivium: Szczegóły albumu "What The Dead Men Say"

24 kwietnia światło dzienne ujrzy dziewiąta płyta florydzkiej grupy Trivium.

"What The Dead Men Say", nowy longplay podopiecznych nowojorskiej Roadrunner Records, ma być swoistą syntezą eklektycznego stylu Trivium, w którym metalcore'owa przebojowość łączy się z thrashową wściekłością i heavymetalową wirtuozerią.



"'What The Dead Men Say' to album, na którym słychać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Trivium. Na jednym albumie znalazło się wszystko, czym zajmuje się ten zespół" - zapewnia Matt Heafy, grający na gitarze wokalista i lider Trivium.

"Wzięliśmy to, nad czym pracowaliśmy przy (poprzedniej płycie z 2017 roku) 'The Sin And The Sentence' i podkręciliśmy na maksa" - dodał basista Paolo Gregoletto.



"Catastrophist" - to pierwszy singel z nowej płyty zespołu z Orlando na Florydzie. Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "What The Dead Men Say":

1. "IX"

2. "What The Dead Men Say"

3. "Catastrophist"

4. "Amongst The Shadows And The Stones"

5. "Bleed Into Me"

6. "The Defiant"

7. "Sickness Unto You"

8. "Scattering The Ashes"

9. "Bending The Arc To Fear"

10. "The Ones We Leave Behind".