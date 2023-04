Do zdarzenia doszło podczas koncertu Morbid Angel w klubie The Orpheum w Tampie. W trakcie grania szóstego utworu 58-letni George Emmanuel III alias Trey Azagthoth nie był w stanie utrzymać się na nogach i z pomocą pracowników technicznych został po chwili odprowadzony w głąb sceny. Niemoc lidera Morbid Angel miała być spowodowana odwodnieniem i doznanym wcześniej urazem kręgosłupa.

Po krótkiej przerwie Steve Tucker, grający na basie wokalista Morbid Angel, poinformował fanów o urazie Azagthotha, grupa wykonała jeszcze jeden utwór, po czym koncert przedwcześnie dobiegł końca.

Wideo