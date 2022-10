W stronę muzyki ciągnęło ją od dziecka. Swoją pierwszą piosenkę Tove Lo stworzyła, mając zaledwie 10 lat. W 2011 roku przeniosła się do Los Angeles, gdzie jako kompozytorka nawiązała współpracę z Warner/Chapell Music.

Początkowo pisała utwory dla m.in. Girls Aloud, duetu Icona Pop, Zary Larsson, Cher Lloyd i The Saturdays i równolegle (te bardziej osobiste piosenki) wykonywała sama i wypuszczała własnym nakładem.

Oficjalnie na swój rachunek zadebiutowała w 2014 roku płytą "Queen of the Clouds". Na albumie znalazły się m.in. utwory "Habits (Stay High)" (zremiksowany przez duet Hippie Sabotage) i "Talking Body". Oba spotkały się ze sporym uznaniem fanów.

W 2015 roku przebojami zostały piosenki, których współautorką jest Tove Lo - "Love Me Like You Do" w wykonaniu Ellie Goulding (z filmu "50 twarzy Greya") i "Sparks" Hilary Duff.

Rok 2016 przyniósł kolejny autorski album Ebbe Tove Elsa Nilsson (jak naprawdę nazywa się Tove Lo). Płyta "Lady Wood" promowana była singlami "Cool Girl" i "True Disaster".

Clip Tove Lo Glad He's Gone

W 2019 roku Tove Lo wydała czwarty długogrający album "Sunshine Kitty". Wydawnictwo promował singel "Glad He’s Gone", który otrzymał nominację do Grammy w kategorii Najlepszy teledysk.

Po sukcesie czwartego albumu, Tove Lo zadebiutowała jako aktorka w znakomicie ocenionym filmie "The Emigrants" w reżyserii Erika Poppe'a.

Tove Lo obecnie uważana jest za jedną z najśmielszych gwiazd w branży muzycznej. Znana jest m.in. ze swoich ekspresyjnych zachowań na scenie - często zdarza jej się pokazywać piersi publiczności.

"Tłum odpowiada mi tym samym - fani i fanki. Nie mam potrzeby, aby przepraszać. Ale ponieważ jestem kobietą, muszę. Jest wiele gorszych rzeczy ode mnie i mojej waginy" - mówiła o swoich zachowaniach podczas występów na żywo wokalistka w rozmowie z "Time Out New York".

W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Szwedka stwierdziła natomiast, że w ogóle nie uważa się za skandalistkę.

"W Szwecji skąd pochodzę wszyscy są bardziej otwarci, także w kwestiach seksualności. Dziwiłam się, że ludzi poza moim krajem oburza to, że śpiewam o seksie. Przyczyną może być też fakt, że jestem kobietą. Obie płcie wciąż obowiązują inne zasady. Postanowiłam, że nie ulegnę. Będę dalej tworzyć po swojemu i nie będę się przejmować opiniami" - stwierdziła Lo.

Zdjęcie Tove Lo często w trakcie koncertów pokazuje swoim fanom piersi / Jeff Kravitz/FilmMagic / Getty Images

W 2020 roku Tove Lo wzięła w sekrecie ślub z Charliem Twaddlem. Wokalistka zmianę stanu cywilnego ogłosiła na Instagramie.

Informację o planowanym ślubie wokalistka (sprawdź!) trzymała w sekrecie. Już po ceremonii na jej Insatstories pojawiło się zdjęcie z podpisem "Ups!". Na nim fani mogli zobaczyć parę chwalącą się obrączkami oraz wokalistkę w sukni ślubnej.

Instagram Post

Doniesienia o uroczystości magazynowi "Billboard" potwierdził również menedżer Szwedki. Miesiąc wcześniej na Instagramie piosenkarka pochodzącego z Nowej Zelandii Charliego Twaddle'a nazwała "miłością jej życia".

"Nikt inny nie sprawia, że śmieje się tak bardzo, czuje się szczęśliwa, ze mogę z tobą tworzyć i razem widzieć świat" - pisała. Para poznała się w Los Angeles w 2017 roku.

Najnowsza płyta wokalistki, pt. "Dirt Femme" ukazała się 14 października. Album miał dotyczyć życia artystki oraz jej kobiecości.

Clip Tove Lo Grapefruit

"Kiedy zaczynałam działać jako autorka i artystka, postrzegałam swoją kobiecość jako słabość, przez co starałam się wzmacniać męskie cechy, aby cały czas przeć do przodu. Od tamtego czasu czuję dużą zmianę w moim życiu i ten album to odzwierciedla. Jestem panseksualną kobietą w związku z heteroseksualnym mężczyzną. Wierzę, że wszyscy ludzie żyją w wielu aspektach damskich i męskich. Jest w tym tyle interesujących niuansów, o wiele więcej niż większość ludzi może zaakceptować. Piosenki na tej płycie będą ze sobą sprzeczne. Niektóre was zdenerwują, sprawią że będziecie chcieli tańczyć, płakać, pieprzyć się i prowadzić naprawdę bardzo szybko samochód. To wszystkie moje uczucia zebrane w 50 minutach" - napisała Tove Lo.

Tove Lo do współpracy zaprosiła m.in. SG Lewisa, First Aid Kit i Channel Tres.

Tove Lo w Polsce. Gdzie i kiedy zagra wokalistka?

W czerwcu 2017 roku Szwedka dwukrotnie wystąpiła w Polsce. 18 czerwca w Warszawie zaprezentowała się jako support przed zespołem Coldplay, a dzień później dała koncert w Stodole.

Wokalistka wystąpiła także podczas tegorocznej edycji Open'er Festivalu, a już wkrótce będziemy mogli zobaczyć ją ponownie!

Tove Lo ogłosiła również trasę po Wielkiej Brytanii i Europie w 2022 roku. W jej ramach zaśpiewa 16 listopada w Stodole w Warszawie.

Open'er Festival 2022: Tove Lo 1 / 13 Tove Lo na Open'er Festival 2022 Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik udostępnij

