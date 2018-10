Major Lazer i Tove Lo w imprezowej Narnii. Zobacz teledysk "Blow That Smoke"

Major Lazer i Tove Lo zaprezentowali teledysk do wspólnego singla "Blow That Smoke". Za reżyserię odpowiada duet DAD (Camila Cabello, Gallant, Alina Baraz), natomiast autorką koncepcji klipu jest Tove Lo.

Tove Lo dała początek teledyskowi do "Blow That Smoke" /materiały prasowe

"Kiedy skończyliśmy nagrywać piosenkę, Wes zapytał, czy mam jakieś śmieszne pomysły na teledysk. I wtedy przyszła mi do głowy koncepcja imprezowej Narnii. Ucieszyłam się, że cały zespół zgodził się na to. Reżyserski duet DAD również przystał na pomysł, przeprowadziliśmy wiele inspirujących rozmów. Myślę, że w klipie idealnie udało nam się oddać przesłanie piosenki - słodką ucieczkę od przyziemnych spraw" - opowiada Tove Lo.

"Od samego początku zależało nam, by była to historia o wyobraźni, ucieczce, poczuciu przynależności, muzyce i rozrabianiu. Praca z artystami, którzy przykładają dużą wagę do wizualnego aspektu twórczości, jest naprawdę odświeżająca. Od razu łatwiej nam tworzyć. Tove Lo bardzo zaimponowała nam swoją pasją do projektu. Próby taneczne, kilka dni zdjęciowych, nurkowanie - ona i Major Lazer wykazali się olbrzymim zaangażowaniem w cały projekt. Mamy nadzieję, że nasza kolorowa ucieczka przypadnie wszystkim do gustu"- dodają DAD.

"Blow That Smoke" to singel promujący kompilację "Major Lazer Essentials", na którą trafiły największe hity formacji - duety z takimi gwiazdami jak Justin Bieber, MØ, Travis Scott, Ariana Grande, Quavo, Nicki Minaj, Sean Paul i wielu innych. Major Lazer niedawno udostępnili również mixtape, który zrealizowali wspólnie z artystami pochodzącymi z Afryki, m.in. Burna Boy, Babes Wodumo, Mr. Eazi czy Kizz Daniel.

Major Lazer po wydaniu trzech albumów studyjnych - "Guns Don’t Kill People...Lazers Do" (2009), "Free The Universe" (2013) i "Peace is the Misson" (2015) - intensywnie koncertują na całym świecie. W 2017 roku zagrali przełomowy koncert w Hawanie dla 400-tysięcznej publiczności. Niedawno zakończyli krótkie tournee po Afryce, występowali także m.in. w Pakistanie. Major Lazer pracuje nad czwartym albumem, którego premiera zaplanowana jest na 2019 rok.

Zobacz teledysk "Blow That Smoke":