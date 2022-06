Na nowej płycie szwedzkiej autorki przebojów znajdzie się 12 utworów. Tove Lo do współpracy zaprosiła m.in. SG Lewisa, First Aid Kit i Channel Tres.

Płyta "Dirt Femme", która ukaże się 14 października, ma dotyczyć życia artystki oraz jej kobiecości.

"Kiedy zaczynałam działać jako autorka i artystka, postrzegałam swoją kobiecość jako słabość, przez co starałam się wzmacniać męskie cechy, aby cały czas przeć do przodu. Od tamtego czasu czuję dużą zmianę w moim życiu i ten album to odzwierciedla. Jestem panseksualną kobietą w związku z heteroseksualnym mężczyzną. Wierzę, że wszyscy ludzie żyją w wielu aspektach damskich i męskich. Jest w tym tyle interesujących niuansów, o wiele więcej niż większość ludzi może zaakceptować. Piosenki na tej płycie będą ze sobą sprzeczne. Niektóre was zdenerwują, sprawią że będziecie chcieli tańczyć, płakać, pieprzyć się i prowadzić naprawdę bardzo szybko samochód. To wszystkie moje uczucia zebrane w 50 minutach" - napisała Tove Lo.

Zdjęcie Tove Lo na okładce "Dirt Femme"

"Mam nadzieję, że ten album dotrze do waszych małych kiszeni w sercach, gdzie kryją się najważniejsze rzeczy" - zakończyła.

Przy okazji poznaliśmy też kolejny singel wokalistki. Tym razem zaprezentowała piosenkę "True Romance". Piosenka inspirowana jest filmem o tym samym tytule z 1993 roku. Reżyserem wideo jest Kenny Laubbacher, a autorem muzyki - Timfromthehouse.

Clip Tove Lo True Romance

Poprzedni singel Szwedki - "No One Dies From Love" - ukazał się w maju.



Clip Tove Lo No One Dies From Love

Tracklista "Dirt Femme":

1. "No One Dies From Love"

2. "Suburbia"

3. "2 Die 4"

4. "True Romance"

5. "Grapefruit"

6. "Cute & Cruel" (ft. First Aid Kit)

7. "Call on Me" (With SG Lewis)

8. "Attention Whore" (ft. Channel Tres)

9. "Pineapple Slice" (With SG Lewis)

10. "I'm to Blame"

11. "Kick in the Head"

12. "How Long".

Tove Lo będzie jedną z gwiazd Open'er Festivalu. Szwedzka wokalistka wystąpi w Gdyni 30 czerwca.