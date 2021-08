Torture Of Hypocrisy: Album "Humanufacture" nagrany. Kiedy premiera?

"Humanufacture", pierwszy od pięciu lat longplay industrial / groovemetalowego kwartetu z Mikołajek w województwie warmińsko-mazurskim, powstał w Demontażownia Studio oraz Black Team Media Studio (także miks i mastering).

Okładka to dzieło Old Coffin Designs. Nowa płyta Torture Of Hypocrisy trafi do sprzedaży 1 października nakładem ukraińskiej Total Metal Records.

Wideoklip do premierowej kompozycji "Tech-addict" Torture Of Hypocrisy możecie zobaczyć poniżej:

Clip Torture Of Hypocrisy TECH-ADDICT

Oto program albumu "Humanufacture":

Reklama

1. "Synthetic Entity"

2. "Tech-addict"

3. "Homo Globalis"

4. "GDP Serfdom"

5. "Social Credit System"

6. "Info Wars"

7. "Unperson"

8. "A Miracle Of Life"

9. "Body Parts Reproduction Facility"

10. "Mass Murder Mechanism"

11. "Deep State".