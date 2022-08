Top of the Top Sopot Festival 2022: #ZawszeRazem. Podziękowanie dla widzów

Wiadomości

Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2022 to koncert #ZawszeRazem. Wśród gwiazd znaleźli się m.in. Mrozu, Agnieszka Chylińska, Mery Spolsky i Jan Borysewicz.

Grzegorz i Patrycja Markowscy na scenie w Sopocie /Podlewski / AKPA