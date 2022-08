Podczas pierwszego dnia Top of The Top Festival podczas koncertu "#You Are The Champions" jednym z wykonawców, którzy zaprezentowali się publiczności był duet Kwiat Jabłoni.

Zespół wykonał utwory "Mogło być nic" i "Drogi proste", a to tego drugiego numeru zaprosili dawno niewidzianą na telewizyjnych koncertach Julię Pietruchę.

Julia Pietrucha na Top of The Top Festival. Widzowie komentują

Na nadmorskim festiwalu Julia Pietrucha pojawiła się ubrana w długą błękitną sukienkę. Pietrucha uroczą, minimalistyczną stylizację, uzupełniła zmierzwioną fryzurą i lekkim makijażem.

Występ Pietruchy, a także jej wygląd był szeroko komentowany przez widzów. Ci nie kryli zachwytów na piosenkarką.

Reklama

"Świetna, piękny występ. Tak lekko, romantycznie z uśmiechem ma twarzy. Super", "Piękny występ", "Wspaniały występ, cudownie wyglądała", "Ledwo ją poznałam", Wspaniała, piękna i utalentowana" - czytamy sieci.



Instagram Post

Top of The Top Festival w Sopocie - dzień drugi

17 sierpnia odbędzie się kolejny koncert festiwalu Top of The Top Festival w Sopocie. Tym razem podczas "iDance" i konkursu o statuetkę Bursztynowego Słowika wystąpią m.in.: Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Margaret, Cleo, Ralph Kaminski, Natalia Nykiel i Nocny Kochanek.