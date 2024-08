Majka Jeżowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenkarek, kompozytorek i reżyserek, od lat cieszy się ogromną popularnością, zarówno wśród najmłodszych, jak i dorosłych słuchaczy. Jej twórczość, pełna ciepła, radości i melodyjnych utworów, wpisała się na stałe w polską kulturę muzyczną. Przypominamy jej największe przeboje, które z pewnością wielu z nas zna i kocha od lat.

"Rats on a Budget" - międzynarodowy sukces w Saint-Tropez

W latach 80. Majka Jeżowska rozpoczęła swoją międzynarodową przygodę muzyczną, wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych. W Chicago, gdzie zamieszkała po ślubie z muzykiem Tomem Loganem, dołączyła do zespołu Heat N Serve. W 1984 roku nagrała piosenkę "Rats on a Budget", skomponowaną przez jej męża. Utwór ten zyskał międzynarodowe uznanie, zdobywając nagrodę na festiwalu teledysków niskobudżetowych w Saint-Tropez. Co więcej, teledysk do tej piosenki był emitowany w amerykańskiej stacji telewizyjnej MTV, co w tamtych czasach było ogromnym osiągnięciem dla polskiej artystki.

"Wszystkie dzieci nasze są" - piosenka, która łączy pokolenia

Po powrocie do Polski w 1994 roku, Majka Jeżowska założyła własną firmę fonograficzną JaMajkaMusic. To pod jej szyldem artystka wydała kilkanaście albumów, które stały się nieodłącznym elementem dziecięcej kultury muzycznej w Polsce. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów z tego okresu jest "Wszystkie dzieci nasze są".

Piosenka ta nie tylko zachwyciła najmłodszych słuchaczy, ale także stała się hymnem jedności i tolerancji, promującym ideę równości wszystkich dzieci, niezależnie od pochodzenia.

"A ja wolę moją mamę" - klasyk, który pokonał czas

"A ja wolę moją mamę" to jeden z największych hitów Majki Jeżowskiej, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Mimo upływu czasu, piosenka ta wciąż jest śpiewana przez dzieci w całej Polsce, stając się niemalże obowiązkowym punktem każdego dziecięcego repertuaru.

Historia tego utworu jest jednak pełna osobistych trudności artystki, która w wieku 21 lat została dotkliwie pobita przez swojego męża, co wpłynęło na jej życie prywatne i zawodowe. Piosenka ta, mimo swojej radosnej melodii, kryje za sobą głębokie emocje i wspomnienia związane z trudnymi chwilami w życiu artystki.

"Do słońca" - hymn optymizmu i radości

Majka Jeżowska, jako artystka, zawsze starała się promować pozytywne wartości i niosła ze sobą radość. Piosenka "Do słońca" jest tego doskonałym przykładem. Utwór ten, pełen optymizmu i energii, stał się jednym z ulubionych hitów w repertuarze Jeżowskiej. Co więcej, artystka została uhonorowana tytułem Kawalera Orderu Uśmiechu, a od 2003 roku jest ambasadorem dobrej woli UNICEF, co potwierdza jej zaangażowanie w działalność na rzecz dzieci.

"Kołysanka dla mamy" - współpraca z Jackiem Cyganem

Lata 80. były dla Majki Jeżowskiej okresem intensywnej współpracy z Jackiem Cyganem, jednym z najważniejszych polskich autorów tekstów. Wspólnie wylansowali wiele gwiazd tamtych czasów, a jednym z owoców tej współpracy była piosenka "Kołysanka dla mamy". Utwór ten, pełen ciepła i emocji, jest jednym z najbardziej wzruszających w repertuarze Jeżowskiej, a jednocześnie przypomina o pięknych latach współpracy artystki z innymi twórcami polskiej muzyki.

"Od rana mam dobry humor" - przepis na udany dzień

Piosenka "Od rana mam dobry humor" to idealny utwór na rozpoczęcie dnia z uśmiechem. Majka Jeżowska, znana ze swojego radosnego usposobienia, w tym utworze pokazuje, jak ważne jest pozytywne podejście do życia. Piosenka ta, choć prosta w swojej formie, stała się jednym z ulubionych kawałków jej fanów, zarówno młodszych, jak i starszych. Jeżowska, absolwentka Wydziału Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, doskonale wie, jak stworzyć utwór, który poprawi nastrój każdemu, kto go usłyszy.

"Najpiękniejsza w klasie" - młodzieńcza miłość i szkolne wspomnienia

"Najpiękniejsza w klasie" to piosenka, która przenosi słuchaczy w czasy szkolnej miłości i młodzieńczych wspomnień. Wydana w latach 80., stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów Jeżowskiej, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach muzycznych. Piosenka ta, choć opowiada o prostych emocjach, ma w sobie coś uniwersalnego, co sprawia, że do dziś jest chętnie słuchana przez kolejne pokolenia.

"Kochany Panie Mikołaju" - świąteczny klasyk

Nie ma świąt bez piosenki "Kochany Panie Mikołaju". Ten świąteczny hit, napisany we współpracy z Jackiem Cyganem, stał się nieodłącznym elementem polskich świąt Bożego Narodzenia. Jeżowska, przekonana o sile muzyki w tworzeniu świątecznego klimatu, stworzyła utwór, który do dziś rozbrzmiewa w domach podczas przygotowań do świąt. "Kochany Panie Mikołaju" to piosenka, która nie tylko wprowadza w nastrój, ale także niesie ze sobą przesłanie o magii świąt i radości z obdarowywania innych.

"Czekamy na wyrok" - triumf na Festiwalu w Opolu

W 1987 roku Majka Jeżowska zdobyła pierwszą nagrodę na koncercie premier Festiwalu w Opolu za piosenkę "Czekamy na wyrok". Utwór, wykonany w trio z Krystyną Prońko i Piotrem Szulcem, stał się jednym z najważniejszych momentów w karierze artystki. Piosenka ta, choć mniej znana niż inne hity Jeżowskiej, pozostaje jednym z najbardziej cenionych utworów w jej dorobku, szczególnie przez tych, którzy pamiętają tamte czasy.

"Edek" - powrót na szczyt

Rok później, w 1988 roku, Majka Jeżowska powróciła na Festiwal w Opolu z piosenką "Edek", która ponownie przyniosła jej pierwszą nagrodę. Utwór ten, pełen humoru i energii, stał się jednym z największych przebojów tamtego okresu. Jeżowska, która za swoją działalność artystyczną otrzymała Nagrodę Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego, udowodniła, że jest artystką wszechstronną, potrafiącą łączyć różne style i nastroje w swojej twórczości.

