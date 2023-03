To nie jest łatwy czas dla Shakiry. Mama gwiazdy trafiła do szpitala

Ostatnich kilkanaście miesięcy było dla Shakiry bardzo trudnych. Nie tylko z powodu rozstania z mężem, Gerardem Pique i konieczności ustalenia nowych zasad opieki nad ich synami, ale także w związku z problemami zdrowotnymi jej rodziców. W ubiegłym roku hospitalizowany był jej ojciec. Natomiast kilka dni temu do szpitala w Barcelonie trafiła jej matka, która uskarżała się na dolegliwości wynikające z zakrzepicy żył w nodze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Shakira - kolumbijska piękność na salonach Interia.tv

Shakira u Jimmy'ego Fallona. O tym występie będzie głośno

Początkowo hiszpańskojęzyczne media spekulowały, że matka Shakiry, Nidia Ripoll, doznała udaru. Jednak telewizja Telemundo ustaliła później, że hospitalizacja kobiety wynikała z mocnego nasilenia się zakrzepicy żył w nodze. Jej stan pogorszył się, gdy była w domu. Po trzech dniach Ripoll została wypisana ze szpitala, czekają ją jednak kolejne badania. Shakira, jak na razie, nie odniosła się publicznie do informacji na temat stanu zdrowia swojej matki.

Reklama

W ubiegłym roku dwukrotnie do szpitala trafił jej 91-letni ojciec, William Mebarak Chadid. Najpierw w maju, z powodu groźnego upadku. Później w listopadzie - w tym wypadku przyczyna nie jest znana, Shakira opublikowała jednak wtedy filmik pokazujący, jak pomaga w rehabilitacji ojca. To właśnie pogarszający się stan zdrowia Chadida wskazywano jako główny powód odwlekania przez piosenkarkę przeprowadzki z Barcelony do Miami.

Shakira dostała zgodę od Girarda Pique, aby przenieść się z synami za ocean. Prawdopodobnie będzie próbowała zrealizować ten plan po tym, jak 10-letni Milan i 8-letni Sasha zakończą w czerwcu rok szkolny. Miami jest miejscem bliskim sercu Shakiry. Tam ma przyjaciół i bliską rodzinę, tam ma też rezydencję.