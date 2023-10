Celine jest najmłodszym dzieckiem Therese i Adhemara Dion. Wokalistka posiadała 13. rodzeństwa, lecz to właśnie Celine rozsławiła nazwisko na arenie międzynarodowej. Artystka wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina. Na jednym z instagramowych kont poświęconych wokalistce pojawiło się krótkie wideo sprzed lat, na którym widać, jak Celine śpiewa "Glory Alleluia" po francusku. Po czasie niespodziewanie na scenę wychodzą jej bracia i siostry, po czym zaczynają tworzyć jej chórki.

Wokalistka nie kryła swojego zaskoczenia, lecz kontynuowała śpiew. Nagranie zyskało już ponad 100 tys. polubień, a internauci zachwycili się młodą Celine i całym występem.

Reklama

Instagram Rolka Rozwiń

"Wszyscy wspierają najmłodszą siostrę, piękne", "Jaka wspaniała reakcja, od dziecka miała przeogromny talent", "Anielski głos Celine, lecz widać, że wszyscy z tej rodziny byli utalentowani" - pisali zachwyceni fani.

Stan Zdrowia Celine Dion się pogarsza

Pod koniec 2022 r. ujawniono, że Celine Dion zmaga się z zespołem sztywności uogólnionej. To rzadka i nieuleczalna choroba neurologiczna, która utrudnia chodzenie i znacząco ogranicza możliwość śpiewania.

Celine Dion kończy 55 lat. Czy wróci jeszcze na scenę? 1 / 11 Celine Dion karierę zaczęła wcześnie, bo już w wieku 5 lat występowała z repertuarem tradycyjnych francusko-kanadyjskich piosenek. Pierwsze większe sukcesy odnosiła na rynku francuskim, potem - wraz z anglojęzyczną płytą "Unision" - podbiła amerykańskie listy przebojów. Celine Dion w Montrealu w 1987 r. Źródło: Getty Images Autor: PONO PRESSE INTERNATIONALE/Gamma-Rapho

Ekipa kanadyjskiej gwiazdy informowała później, że w sierpniu 2023 r. gwiazda będzie w stanie wrócić na trasę, jednak finalnie została ona odwołana . Na pocieszenie zapowiadano pojedyncze koncerty, gdy wokalistka wróci do zdrowia, lecz w tym wypadku musiałby się zdarzyć prawdziwy cud, byśmy mogli ją jeszcze zobaczyć na scenie.

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazano we wrześniu b.r. Wówczas osoba z bliskiego otoczenia wokalistki wyznała na łamach serwisu Radar Online, że Celine Dion "Ledwo może chodzić. Jej plecy są wygięte, a skurcze mięśni, które odczuwa, są nie do zniesienia".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dziewczyna śpiewa na ulicy na Celine Dion © 2020 Associated Press

Aktualnie wokalistka mieszka w Las Vegas, gdzie może korzystać z pomocy "wspaniałego zespołu lekarzy". Pomaga jej także terapeuta na co dzień zajmujący się medycyną sportową. Choć jej siostra mieszka w kanadyjskim Quebec, to cały czas pozostają w kontakcie. Celine Dion ma również na miejscu osoby sobie najbliższe, by mogły natychmiastowo pomóc wokalistce.