Gwiazda nie tylko skomponowała nowe utwory na ścieżkę dźwiękową filmu, jest także ważną częścią fabuły. Choć jej koledzy z planu, Priyanka Chopra Jonas i Sam Heughan, nie posiadają się z radości, że mieli okazję wystąpić z nią w jednym filmie, zdradzili, że w trakcie prac nad nim, w rzeczywistości nigdy nie spotkali się na planie.

Celine Dion wystąpiła w filmie "Miłość na nowo"

Podczas nowojorskiej premiery filmu, który do polskich kin trafi 26 maja, Priyanka Chopra Jonas i Sam Heughan rozpływali się w zachwycie nad debiutującą na ekranie Celine Dion. Piosenkarka, z powodów zdrowotnych, nie mogła celebrować tego wydarzenia wraz z pozostałymi członkami ekipy, ale jak zapewniła Chopra, Dion jest jego integralną częścią.

"Jest niezwykle utalentowana, pod każdym względem. To niezwykle zabawna, cudowna osoba. Życzę jej dużo miłości i szczęścia. Wiem, że chciała tu być razem z nami. Cieszę się, że mogła być częścią tego filmu" - zapewniła w rozmowie z magazynem People Chopra, która na ekranie wciela się w postać Miry.

Partnerujący jej Sam Heughan - filmowy Rob Burns - dodał, że wokalistka nie potrzebowała żadnych porad związanych z tajnikami aktorskiego kunsztu. I to nie tylko dlatego, że na ekranie Celine zagra Celine - znaną piosenkarkę, która pomaga dziennikarzowi Robowi Burnsowi poznać Mirę - kobietę zmagającą się z żałobą po stracie narzeczonego.

"Jest genialna w tym, co robi. Jest taka zabawna. W filmie gra samą siebie, ma własną historię miłosną. Praca z nią była bardzo wzruszająca. Poza tym, daj spokój, pracujesz z Celine Dion! To ikona kultury, muzyki i naprawdę wyjątkowa osoba, którą podziwiam" - przyznał aktor.

Przy okazji promocji filmu aktorski duet zdradził kilka jego zakulisowych sekretów. Okazuje się, że prace nad produkcją zaczęły się w trakcie pandemii, zatem ograniczenia związane z realizacją filmu były ogromne. Plan był podzielony między Wielką Brytanię, w której pracowali Chopra i Heughan oraz Kanadę, w której Dion nagrywała ujęcia ze swoim udziałem. Co oznacza, że to filmowe trio tak naprawdę nigdy nie spotkało się na wspólnym planie.

