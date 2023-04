Celine Dion powraca z nową muzyką po czterech latach od wydania ostatniego albumu "Courage" z 2019 roku. Nowe kompozycje znalazły się na ścieżce dźwiękowej filmu "Miłość na nowo" . Wśród 14 utworów towarzyszących filmowej fabule, fani usłyszą sześć dobrze znanych hitów kanadyjskiej piosenkarki i pięć zupełnie nowych piosenek. Jedną z nich jest zaprezentowany singel "Love Again" .

Reklama

W nadchodzącej komedii romantycznej, która będzie miała swoją premierę w polskich kinach 26 maja, artystka użyczyła nie tylko swojego głosu. Widzowie będą mieli okazję podziwiać jej aktorski talent w gościnnym występie u boku Priyanki Chopry Jonas i Sama Heughana . Na ekranie Celine zagra... Celine - znaną piosenkarkę, która pomaga dziennikarzowi Robowi Burnsowi poznać Mirę - kobietę, zmagającą się z żałobą po stracie narzeczonego.

Clip Celine Dion Love Again (from the Motion Picture Soundtrack) (Lyric Video)

Nowe piosenki i występ w filmie Dion z pewnością ucieszą jej wiernych fanów, którzy liczą na to, że artystka już niedługo pojawi się na scenie. Takie zapewnienie złożyła w grudniu 2022 r., gdy informowała o swoim stanie zdrowia. Powiedziała wtedy, że pracuje ze sztabem lekarzy i specjalistów, którzy mają jej umożliwić ten powrót. Jest to jednak mozolny proces.

Instagram Rolka Rozwiń

Zwłaszcza że choroba sprawia, że trudnością jest chodzenie i znacząco ogranicza możliwość śpiewania. Dlatego artystka była zmuszona odwołać część koncertów, a część trasy koncertowej została przełożona. Według informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie Celine Dion, gwiazda, przynajmniej na razie, planuje powrócić na scenę pod koniec sierpnia w Amsterdamie. To właśnie tam miałaby się rozpocząć jej planowana trasa koncertowa.

W jej ramach ma przyjechać także do Polski - koncerty zaplanowano na 8 marca 2024 r. (Łódź, Atlas Arena) i 10 marca 2024 r. (Kraków, Tauron Arena).



Celine Dion kończy 55 lat. Czy wróci jeszcze na scenę? 1 / 12 Celine Dion karierę zaczęła wcześnie, bo już w wieku 5 lat występowała z repertuarem tradycyjnych francusko-kanadyjskich piosenek. Pierwsze większe sukcesy odnosiła na rynku francuskim, potem - wraz z anglojęzyczną płytą "Unision" - podbiła amerykańskie listy przebojów. Celine Dion w Montrealu w 1987 r. Źródło: Getty Images Autor: PONO PRESSE INTERNATIONALE/Gamma-Rapho

Celine Dion i jej choroba. Czym jest zespół sztywnego człowieka?

Zespół sztywności ogólnej, zwanej też zespołem sztywnego człowieka, SMS (sitff man syndrome), i zespołem Moerscha-Woltmanna to bardzo rzadka choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym. Dotyka 1-9 osób na 100 tys. Charakteryzuje się postępującym sztywnieniem kręgosłupa i kończyn. Dotyka też mięśni, mogą pojawić się napadowe skurcze i drgawki. Symptomy mięśniowe mogą trwać od krótkich chwil do kilku godzin i nawracać co jakiś czas, co skutecznie utrudnia normalne funkcjonowanie.