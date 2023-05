Loreen być może znów wprawi szwedzkich fanów w Eurowizji w stan euforii. Po zwycięstwie 11 lat temu próbuje swoich sił na nowo. Tym razem także jest jedną z faworytek!

Po wydaniu "Euphoria" ( posłuchaj! ) piosenkę pokochały stacje radiowe w całej Europie, dzięki czemu poznali ją nie tylko fani konkursu. Odtąd Loreen wydała dwa albumy, "Heal" (2012) oraz "Ride" (2017). W międzyczasie (2016) próbowała swoich sił na Melodifestivalen, które wyłania reprezentanta Szwecji w Eurowizji. Wtedy się nie udało.

Gdy po raz kolejny wyłoniono artystkę do reprezentowania Szwecji, zarówno jurorzy jak i publiczność mieli pewność, ze to najlepszy wybór. Loreen wygrała z ogromną przewagą nad konkurentami. Podczas pierwszej próby przed Eurowizją, która odbyła się 30 kwietnia, wokalistka zaprezentowała się w tym samym stroju i anturażu, co podczas preselekcji na Melodifestivalen.

Loreen ze Szwecji z piosenką "Tattoo". O czym jest?

Piosenka konkursowa "Tattoo" ( posłuchaj! ) powstała przy udziale stałych współpracowników wokalistki - Petera Boströma, Jimmy'ego Janssona i Thomasa G:sona. Twórcy od razu chcieli, by Loreen wystąpiła z utworem na Eurowizji. "Zapytali mnie 'czy rozważyłabyś ponowne wystąpienie na Melodifestivalen?', a ja odpowiedziałam 'cholera jasna nie'" - żartuje wokalistka. "Ale to po prostu samo płynęło. To był proces. To nie było natychmiastowe 'tak'. Dla mnie jest ważne 'O czym to jest?'; 'Jaki jest cel robienia tego?'. Potrzebuję w tym jakiegoś celu" - tłumaczy udział w konkursie.

Głównym przesłaniem utworu jest walka o uczucie. "To jest o walce o miłość. Czasami ludzie w dzisiejszych czasach, z naszym sposobem życia, mają mentalność, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie, więc czuję, że zapomnieliśmy o jednym ważnym prawie, które brzmi: nie ma ciemności bez światła; nie ma miłości bez nienawiści. Jeśli chcesz doświadczyć miłości to musisz pogodzić się z ciemnymi stronami, które jej towarzyszą, to jest podstawa tej piosenki" - wyjaśnia gwiazda.

W tegorocznym konkursie gwiazda jest jedną z faworytek. Jeśli uda jej się ponownie zwyciężyć, będzie pierwszą kobietą w historii Eurowizji, która dwukrotnie triumfowała w imprezie.

Podczas występu znajduje się za nią ogromny ekran LED, a całości dynamicznego performance'u dopełnia morze wirującego dymu. Wspomniany ekran, który pojawi się w Liverpoolu ma być jednak mniejszy od tego, który widzieliśmy w preselekcjach. Mający 16 metrów kwadratowych, dwutonowy wyświetlacz będzie wisiał nad wokalistką. W ten sposób chce wyróżnić swój performance z piosenką "Tattoo".

W rozmowie z Eurovision.tv gwiazda wyznała, że choć jej muzyka jest mocno taneczna, ona sama uwielbia delikatne bity i uspokajające dźwięki. Stąd w jej muzycznej biblioteczce są utwory Tinariwen - grupy z północnego Mali, która wykorzystuje tradycyjne melodie. Lubi także m.in. grupę Khruangbin rodem z Teksasu, a także marokańskie bity Mr. ID i Kawtara Sadika. Jedną z piosenek, które zawsze poderwą ją na parkiet jest utwór "Lady (Hear Me Tonight) grupy Modjo.

Na moment przed półfinałami wokalistka powiedziała portalowi, że aktualnie czuje się o wiele pewniej, niż gdy 11 lat temu walczyła o zwycięstwo. "Teraz w porównaniu do tamtego czasu, mam tę bardziej matczyną wibrację dziejącą się wewnątrz mnie - nie wiem co się dzieje - czuje się bardziej bezwysiłkowo. To taka miękka energia. Mimo, że jest szalenie dziko i ludzie się bawią, aura tym razem jest bardzo różowa" - twierdzi Loreen.

Loreen znów wygra? Bukmacherzy nie mają wątpliwości

Wielu Polaków sprawdza, jakie szanse w konkursie ma nasza reprezentantka, Blanka. Według Eurovisionworld.com, Polka ma szanse przejść do finału - znajduje się aktualnie na 25. miejscu, co daje jej poniżej 1% szans. Królową zestawienia jest właśnie Loreen, która ma 39 procent szans na zajęcie pierwszego miejsca. Na drugim oczku plasuje się Käärijä z Finlandii z utworem "Cha Cha Cha" - 24%. Trzecie miejsce zajmuje przedstawicielka Francji - La Zarra z utworem "Evidemment" ma 8% szans na zwycięstwo.

