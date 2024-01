Portal djmag.com, uznawany za najważniejsze medium zajmujące się muzyką taneczną, po raz kolejny sklasyfikował Aloka na 4. miejscu najlepszych DJ-ów roku. Brazylijska megagwiazda znana jest z takich przebojów, jak "Hear Me Now" (ponad miliard odtworzeń), współpracy z Tove Lo, Sigalą i Ellie Goulding, Avą Max, a ostatnio także z The Chainsmokers i Mae Stephens.

Reklama

Tym razem przyszła pora na wielokrotne nagradzaną platynowymi odznaczeniami autorkę hitów, Bebe Rexhę. Jej porywający wokal doskonale sprawdził się w połączeniu z bitami Aloka. Ten gwiazdorski duet może pochwalić się łącznie ponad 65 milionami słuchaczy na Spotify.



Alok nie kryje radości. "Odkąd poznałem Bebe na koncercie w Rumunii, praca z nią nad 'Deep In Your Love' zarówno online, jak i podczas jej pobytu w Brazylii była czystą przyjemnością. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy usłyszą ten taneczny, pełen energii singel, i aż zagram go na żywo na całym świecie, gdy tylko zacznie się wiosenno-letni sezon!" - mówi.

Idol z Brazylii łączy siły z Bebe Rexhą

"Deep In Your Love" to połączenie stylów obu artystów - od potężnego wokalu Rexhy po optymistyczną, taneczną produkcję Aloka. Artysta ma za sobą świetny rok: wydał przebojowy singel "Jungle" z duetem The Chainsmokers oraz angielską piosenkarką i autorką tekstów Mae Stephens, a także "Car Keys" ze światową sensacją popu Avą Max. Oficjalny remiks do piosenki stworzyła legenda muzyki dance, Tiësto.

To także pierwsze tegoroczne wydawnictwo w katalogu Bebe. Artystka znana jest z okupowania szczytów list przebojów - jej hit "I'm Good (Blue)" z Davidem Guettą był światowym przebojem, zajmował szczyt listy Billboard Dance/Electronic przez cały rok kalendarzowy (52 tygodnie bez przerwy), otrzymał nominację do Grammy i zdobył ponad miliard odtworzeń. Niedawno otrzymała nominację do nagrody Grammy za "One In a Million", kolejny przebojowy singel z Davidem Guettą.



"Praca z Alokiem nad tą piosenką była świetną zabawą. Jestem naprawdę podekscytowana, że wszyscy w końcu ją usłyszą!" - mówiła wokalistka.



Kim jest Alok?

Alok cieszy się ogromnym uznaniem publiczności - na samym instagramie śledzi go największa liczba obserwujących wśród artystów muzyki elektronicznej na świecie, bo ponad 28 milionów fanów. Alok daje przeciętnie 320 koncerty rocznie na pięciu kontynentach. Wielokrotne nagradzany artysta ma na koncie jedne z największych przebojów wszech czasów. Jest też oddanym filantropem - dwa lata temu otworzył Instituto Alok, który skupia się na projektach społecznych w Brazylii i Afryce. Do tej pory instytut przekazał ponad 10 milionów dolarów na projekty społeczne i środowiskowe.

Kim jest Bebe Rexha?

Bebe Rexha to niewątpliwa perła przemysłu muzycznego. W ubiegłym roku wydała swój trzeci album "Bebe". Na płycie (której zapowiedzią były single "Heart Wants What It Wants" i "Call On Me") znajduje złoty środek między uzależniającym dance popem a klasycznymi melodiami lat 70. W 2022 roku artystka zdobyła w wielu krajach 1. miejsce dzięki współpracy z Davidem Guettą "I’m Good (Blue)". Jej katalog hitów obejmuje utwory "Back To You" z Louisem Tomlinsonem i Digital Farm Animals, "In The Name of Love" z Martinem Garrixem i "Take Me Home" z Cash Cash. Wcześniej zasłynęła jako autorka tekstów, najbardziej znana z "The Monster" Eminema i Rihanny.