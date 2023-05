Bebe Rexha ostatnie dni spędza we francuskim Cannes. Wkrótce również rusza w trasę koncertową po Europie. Rexha na Instagrama wrzuciła zdjęcia w czarnej kreacji, podkreślającej jej dekolt, a na końcu karuzeli umieściła nagranie, na którym zaprasza do kupowania biletów na jej występy.

"Cześć z tej strony Bebe Rexha, zapraszam was do kupowania biletów na europejską część mojej trasy 'Best F*n Night Of My Life Tour'. Będę w Europie od 6 lipca do 7 sierpnia" - komentowała. W ramach trasy piosenkarka odwiedzi m.in. Niemcy ,Szwecję oraz Francję i Litwę.

Fani skupili się jednak na chwaleniu wyglądu wokalistki. "Nokaut", "Bogini", "Gorąco" - pisali fani.



Bebe Rexha ujawnia. "Przytyłam z powodu choroby"

Wokalistka w ostatnim czasie była gościem talk show Jennifer Hudson. To właśnie tam wyznała, że z powodu choroby przytyła ponad 13 kilogramów.

"Byłam w zeszłym roku u doktora - z moim problemem mierzy się wiele kobiet, a nawet o tym nie wiedzą. Zdiagnozowano u mnie PCOS, czyli zespół policystycznych jajników. Błyskawicznie przytyłam 13 kilogramów, może nawet więcej. Ale muszę myśleć pozytywnie i okazywać ludziom miłość" - komentowała.

PCOS powoduje zmiany metaboliczne i hormonalne, co może doprowadzać do przybierania m.in. do przybierania na wadze.



Wokalistka podczas tej samej rozmowy przyznała, że mierzy się - w związku z objawami jej choroby - z nieprzyjemnymi i obraźliwymi komentarzami.



"Gdy widzisz rzeczy takie jak te, miesza ci to w głowie. Nikt nie wie, przez co naprawdę przechodzisz. Żyjemy w 2023 roku, ludzie nie powinni komentować czyjejś wagi" - stwierdziła.



