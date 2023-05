Tydzień temu świat pożegnał legendarną Tinę Turner. Artyści i przyjaciele artystki wyrazili swoje uznanie dla jej niezwykłego dorobku i jeszcze większego ducha walki o swoją karierę, spokojne życie i szczęście. W najlepszy możliwy sposób swoją wdzięczność dla jej pracy wyrazili także fani. Po śmierci piosenkarki jej albumy powróciły na Official Albums Chart, oficjalne zestawienie najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii.

Reklama

Tina Turner znowu na szczycie. Albumy wokalistki wróciły na listy przebojów

Krążkiem, który zaszedł najwyżej w cotygodniowym zestawieniu jest wydany w 2009 roku album "Tina! The Platinum Collection". Zbiór jej największych przebojów znalazł się na 8. miejscu zestawienia 100 najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Ten konkretny album wspiął się w zestawieniu wyżej, niż za jej życia. W 2009 roku album zajął 14. pozycję.

Kolejnym albumem, który postanowili uhonorować słuchacze jest "Foreign Affair" - siódmy solowy album Tiny Turner, wydany 13 września 1989 roku. To właśnie z tej płyty pochodzi jeden z największych przebojów artystki, pt. "The Best". Po 34 latach album powrócił do zestawienia plasując się na 10. pozycji.

To nie jedyne płyty, które po śmierci artystki docenili słuchacze. Po raz pierwszy w zestawieniu Official Albums Chart znalazła się wydana w 1994 roku płyta "The Collected Recordings", album zadebiutował na pozycji 12. wyprzedzając plasujący się na 31. pozycji krążek "Private Dancer".

Tina Turner (1939 - 2023) 1 / 10 O śmierci znanej wokalistki poinformował jej rzecznik. Jak przekazał, "królowa rock and rolla" zmarła "spokojnie, po długiej chorobie w swoim domu w Kusnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii". "Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Tiny Turner. Swoją muzyką i bezgraniczną pasją do życia oczarowała miliony fanów na całym świecie i zainspirowała gwiazdy jutra" - czytamy na oficjalnym profilu gwiazdy w mediach społecznościowych. Źródło: Getty Images Autor: Miguel Villagran / Stringer