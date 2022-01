Mąż Tiny Turner, niemiecki producent muzyczny i aktor Erwin Bach, powiedział na łamach biznesowego tygodnika "Handelszeitung", że we wrześniu stali się właścicielami stuletniej rezydencji w wiosce Staefa, nad Jeziorem Zuryskim.

Posiadłość ma 24 tys. m kw. Na jej terenie jest dziesięć zabytkowych budynków, staw, strumień, basen i przystań dla łodzi nad Jeziorem Zuryskim. "Handelszeitung" szacuje, że dom kosztował około 70 mln franków szwajcarskich (303 mln złotych).

Bach stwierdził, że ten zakup był logicznym krokiem, gdyż oboje mają teraz obywatelstwo szwajcarskie i "czują się bardzo dobrze w Szwajcarii". Poza tym, ze względu na pandemię, stronią od podróży.

