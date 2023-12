Thomas Anders (Modern Talking) od lat był gwiazdą Sylwestra TVP. W tym roku go zabraknie

Do przebojów Modern Talking przed laty bawiła się cała Polska. "Cheri Cheri Lady" czy "Brother Louie" to piosenki, bez których nie mogła odbyć się żadna prywatka. Wiele lat później utwory nadal są uwielbiane przez słuchaczy, a jeden z członków grupy - Thomas Anders - niemal rokrocznie pojawia się na polskich, telewizyjnych imprezach sylwestrowych. Nie wiadomo, jak dokładnie artysta spędzi Sylwestra, lecz jedno jest pewne - nie w ten sposób, jaki robił to przez ostatnie lata, czyli nie przyjedzie na koncert w Polsce.

Thomas Anders i Jacek Kurski (ówczesny prezes TVP) wraz z żoną /Piętka Mieszko /AKPA