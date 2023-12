Kim jest Wujek Samo Zło? Jest apel do rządu o kontrolę jego zarobków w TVP

Ujawnione przez posła Dariusza Jońskiego (Koalicja Obywatelska) zarobki czołowych postaci TVP Info wywołały lawinę komentarzy w sieci.

Szczegóły możecie przeczytać tutaj!

Głos zabrał też m.in. raper Tede, który zaapelował do rządu o sprawdzenie zarobków Wuja Samo Zło, który był częstym gościem w programie Michała Rachonia.

Reklama

"Oglądałem codziennie przez ostatnie trzy lata TVP Info. Jednym z komentatorów u Michała Rachonia w czwartki był Wujek Samo Zło, z którym nie rozmawiam od właśnie trzech lat. A wiecie czemu się nie odzywam? Bo on zapytany przeze mnie publicznie, dlaczego on to robi, odpowiedział, że "robi to z pobudek czystego serca i za darmo'" - zwraca uwagę Jacek Graniecki.

"Teraz po tych latach chciałbym zapytać, może warto to sprawdzić. Czy Maciej Gnatowski, Wujek, brał pieniądze z TVP przez ten czas? Takie pytań rzucam w przestrzeń publiczną, może jakiś młody poseł się tym zainteresuje i sprawdzi to. Bo jest to bardzo ciekawe, czy za darmo na siódmą rano biegł do telewizji" - dodaje raper.

W serwisie X (dawny Twitter) krótko odpisał na ten apel poseł Dariusz Joński: "Nawet trzeba".