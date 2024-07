Skład jurorski "The Voice of Poland" został w połowie wymieniony. Zobaczymy Tomsona i Barona , którzy zasiadają w programie od drugiej edycji (z pominięciem dziewiątej), a także Lanberry . Po latach powróci Michał Szpak , a pierwszy raz zobaczymy Kubę Badacha .

Natomiast w "The Voice of Kids" spekuluje się, że pierwszy raz w historii show poprowadzą dwie kobiety - Paulina Chylewska i Michalina Sosna. Jak mają się sprawy w "The Voice of Senior"? Jeden z portali plotkarskich wyjawił, kto będzie kolejną osobą oceniającą uczestników!