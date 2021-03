The Very End: Szczegóły premiery płyty "Zeitgeist"

Pod koniec kwietnia czwartym albumem przypomni o sobie niemiecka formacja The Very End.

The Very End po raz czwarty /Oficjalna strona zespołu

"Zeitgeist" będzie pierwszą płytą groovemetalowego zespołu z Zagłębia Ruhry od blisko dziewięciu lat.

Następca albumu "Turn Off The World" z 2012 roku wyda niemiecka Apostasy Records. Materiał dostępny będzie w edycji CD (digipack) oraz na winylu. Jego premiera odbędzie się 30 kwietnia.

Czwarty longplay The Very End nagrano i zmiksowano we współpracy z Corneliusem Rambadtem. Masteringiem zajął się Dennis Köhne.

Premierowego utworu "Until There's Nothing Left Of Us" The Very End możecie posłuchać poniżej:

Na albumie "Zeitgeist" usłyszymy 12 kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Teratoma"

2. "Light The Lows"

3. "On Parole"

4. "Zeitgeist"

5. "Truth And Tremor"

6. "Short Cuts Deep Wounds"

7. "Brave New Blood"

8. "Anechoic"

9. "The Day It All Went Black"

10. "Sorrow No More"

11. "From Boon To Bane"

12. "Until There‘s Nothing Left Of Us".