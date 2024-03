Drugi album kwartetu z Belo Horizonte, w którego składzie figuruje Jairo "Tormentor" Guedz, były gitarzysta Sepultury, zarejestrowano w brazylijskim studiu Audio Porto pod okiem producenta André Moraesa. Następcę debiutu "Antichrist Reborn" z 2022 roku zmiksowano i poddano masteringowi w legendarnym dla death metalu, florydzkim studiu Morrisound, nad czym czuwał Jim Morris. Autorem okładki "A Mass To The Grotesque" jest uznany brytyjski artysta Dan Seagrave, którego prace zdobią liczne płyty klasyków gatunku.

Nowy longplay The Troops Of Doom, podobnie jak debiutancki album, wyda portugalska Alma Mater Records, wytwórnia prowadzona przez Fernando Ribeiro, wokalistę Moonspell. Premiera "A Mass To The Grotesque" odbędzie się 31 maja (CD w digipacku, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Przypomnijmy, że wspomnianego Jairo "Tormentora" Guedza możemy usłyszeć na dwu pierwszych materiałach Sepultury: EP-ce / splicie "Bestial Devastation" (1985 r.) i debiutanckim albumie "Morbid Visions" (1986 r.). Guedz opuścił Sepulturę w 1987 roku, ustępując miejsca Andreasowi Kisserowi.

Skład The Troops Of Doom uzupełniają gitarzysta i uznany twórca wielu okładek Marcelo Vasco; grający na basie wokalista Alex Kafer (eks-Necromancer, Explicit Hate, Enterro) i perkusista Alexandre Oliveira (także w Eminence).



"Chapels Of The Unholy", pierwszy singel z nowego materiału The Troops Of Doom, mamy poznać 14 kwietnia.



Teledysk do utwór "Altar Of Delusion" z debiutanckiego albumu The Troops Of Doom możecie zobaczyć poniżej:

Wideo THE TROOPS OF DOOM - Altar of Delusion (Official Music Video)

The Troops Of Doom - szczegóły płyty "A Mass To The Grotesque":

1. "Solve Et Coagula - Introduction"

2. "Chapels Of The Unholy"

3. "Dawn Of Mephisto"

4. "Denied Divinity"

5. "The Impostor King"

6. "Faithless Requiem"

7. "Psalm 78 - God Of Bizarre"

8. "Terror Inheritance"

9. "The Grotesque"

10. "Blood Upon The Throne"

11. "Venomous Creed".