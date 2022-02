The Troops Of Doom z misją ocalenia death metalu. Debiutancki album "Antichrist Reborn" gotowy

Zespół Jairo "Tormentora" Guedza, byłego gitarzysta słynnej Sepultury, zawarł umowę z portugalską Alma Mater Records, wytwórnią prowadzoną przez Fernando Ribeiro, frontmana Moonspell.

"Antichrist Reborn", debiutancki album The Troops Of Doom, zmiksowano w szwedzkim The Abyss Studio pod okiem Petera Tägtgrena z Hypocrisy i Pain. W Szwecji wykonano również mastering, którym w studiu Blacklounge zajął się Jonas Kjellgren. Autorem okładki jest brazylijski artysta Sergio "AlJarrinha" Oliveira. Jego praca zdobiła także oryginalną okładkę "Bestial Devastation", pierwszej EP-ki Sepultury z 1985 roku, na której (oraz na wydanym rok później debiutanckim longplayu "Morbid Visions") - zagrał Tormentor.

Reklama

"Sugestywny tytuł albumu 'Antichrist Reborn' ma silny związek z utworem 'Antichrist', powstałym za moich czasów w Sepulturze, no i, rzecz jasna, z naszym brzmieniem, które ma na celu ocalenie tamtej deathmetalowej aury z lat 80. Przy okazji, premiera w Wielki Piątek, 15 kwietnia!" - powiedział Jairo "Tormentor" Guedz.



Na pierwszej płycie The Troops Of Doom wystąpili gościnnie João Gordo, wokalista Ratos de Porão, weteranów metalowej sceny z Brazylii, oraz bracia Alex Camargo i Moyses Kolesne, odpowiednio grający na basie wokalista i gitarzysta Krisiun, brazylijskiej maszyny do robienia death metalu.

Przypomnijmy, że skład The Troops Of Doom uzupełniają gitarzysta i uznany twórca wielu okładek Marcelo Vasco, grający na basie wokalista Alex Kafer (eks-Necromancer, Explicit Hate, Enterro) i perkusista Alexandre Oliveira (Southern Blacklist).



Dodajmy, że grupa z Belo Horizonte ma już w swoim dorobku dwie EP-ki: "The Rise Of Heresy" (2020 r.) i "The Absence Of Light" (2021 r.). Album "Antichrist Reborn" trafi do sprzedaży 15 kwietnia (CD w digipacku, na kasecie i winylu oraz w wersji cyfrowej).

Z próbką tego, czego możemy spodziewać się po debiutanckiej płycie The Troops Of Doom, możecie się zapoznać poniżej:

Wideo THE TROOPS OF DOOM - Antichrist Reborn (Teaser #1)

Na płycie "Antichrist Reborn" usłyszymy 10 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Dethroned Messiah"

2. "Far From Your God"

3. "Altar Of Delusion"

4. "Grief"

5. "Pray Into The Abyss"

6. "The Rebellion"

7. "Deserters From Paradise"

8. "Apocalypse MMXXII"

9. "A Queda"

10. "Preacher's Paradox".